Presentaron el tráiler de “El diablo viste a la moda 2″ y hay expectativa entre sus fans

Disney Plus y 20th Century Studios dieron a conocer el domingo 1° de febrero el avance de El diablo viste a la moda 2, con las protagonistas originales de la primera entrega: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci. Si bien el estreno se confirmó para el 1° de mayo, los fans de la película no tardaron en reaccionar al tráiler oficial, en el que se pudo ver claramente el rol que ocupará cada personaje.

A 10 años del primer largometraje que se basó en el libro homónimo y que fue escrito por Lauren Weisberger, llega la secuela de esta historia que sigue de cerca a Andrea Sachs, interpretada por Hathaway. Quien en un principio llegó a Nueva York recién recibida de periodista e ingresó a la revista Runway para ganar experiencia, ahora se convirtió en una figura reconocida de la que Miranda Priestly (Streep) requerirá su ayuda.

El 1 de mayo se estrenará en los cines El diablo viste a la moda 2 (Fuente: Instagram/@20thcenturystudios)

El nuevo escenario de El diablo viste a la moda 2

Por lo que se sabe y lo que dejó entrever el tráiler, Priestly enfrenta la decadencia del periodismo gráfico. El consumo de las revistas de moda viene en descenso y el interés por la alta costura carece de importancia como antes.

Miranda Priestly como editora de Runway hará todo lo necesario para salvar la revista de la decadencia (Fuente: Captura de video)

Mientras pende de un hilo, Priestly recurre a su fiel amigo, Nigel Kipling (Tucci), que de inmediato trabaja para traer de vuelta a Sachs, persona que podría darles una mano para conseguir los fondos necesarios para mantener viva la revista.

En la primera escena del avance se ve a Sachs en la oficina de Priestly. Cuando la editora de Runway consulta quién es, la periodista responde por su nombre. Ante la negativa, Nigel insiste por la segunda opción: “Emily”. Ese fragmento deja claro y rememora la personalidad de la “Dama dragón”, que en la primera película olvidaba cómo se llamaban sus asistentes.

Cuando Andrea regresa a Runway para ser la nueva editora de prensa Miranda no la reconoce (Fuente: Captura de video)

El objetivo de Priestly es enfrentarse a la verdadera Emily (Blunt), quien ahora es una ejecutiva de alto rango en una empresa de lujo con fondos publicitarios. Necesita de ese dinero y hará lo posible para captar su atención.

Los protagonistas repetirán los mismos papeles que en la primera entrega y además se suman Kenneth Branagh y Patrick Brammall, que interpretan los amores de Priestly y Sachs, respectivamente.

Emily es una ejecutiva exitosa en una empresa importante de la que Miranda buscará financiamiento para Runway (Fuente: Captura de video)

Según informó la revista Variety, el reparto también está conformado por Simone Ashley, Lucy Liu, BJ Novak, Justin Theroux, Lady Gaga y Pauline Chalamet. Asimismo, Helen J. Shen y Conrad Ricamora también aparecen junto con el comediante Caleb Hearon. Adrian Grenier, quien interpretó a Nate, el novio de Sachs en la película original, no regresará.

En cuanto a su director, David Frankel, que también participó en 2006, regresó para la secuela de la mano de Aline Brosh McKenna, escritora del guion original, y de la productora Wendy Finerman. Michael Bederman, Karen Rosenfelt y McKenna son los productores ejecutivos de la película, cuyo estreno está previsto para el 1 de mayo de 2026.

Los protagonistas se enfrentarán en una odisea por mantener viva Runway (Fuente: Captura de video)

Cabe recordar que El diablo viste a la moda resultó un éxito de taquilla durante su estreno hace una década. Recaudó 326 millones de dólares en todo el mundo y la crítica la posicionó como una de las mejores de ese entonces. No solo mostró las dificultades de una principiante para obtener su primer trabajo, sino que desnudó los contrastes de la industria de la moda.