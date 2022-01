De Mi Pobre Angelito al altar: quién es Brenda Song, la chica Disney que se casará con Macaulay Culkin

Luego de cinco años de estar en pareja, Macaulay Culkin y Brenda Song avanzaron en su relación y están comprometidos. Se conocieron en 2017 durante la grabación de la película Changeland, y luego de la filmación se los vio juntos en un restaurante en Los Ángeles. Muy discretos en durante su noviazgo, esta vez los paparazzi captaron un anillo de diamantes en la mano de la actriz mientras salía de una clínica en Beverly Hills, California.

Asimismo, de la misma manera en que la pareja siempre trató de mantener relación lejos de las cámaras, así lo hicieron durante el embarazo de Song, quien dio a luz a Dakota en abril del año pasado, la primogénita de ambos actores.

Los paparazzi fotografiaron a Brenda luego de salir de una clínica en Beverly Hills, California (Crédito: GED/Backgrid) EDPI

Si bien inicialmente se abrió una discusión en redes sociales acerca del anillo de diamantes y su significado, muchos comentaron que se trataba de un regalo por parte del protagonista de Mi pobre angelito, pero el diario El País reseñó que una fuente cercana a la pareja le confirmó a People que efectivamente pronto habría boda.

Macaulay Culkin y Brenda Song se comprometieron luego de cinco años de relación The Grosby Group - Splash News/The Grosby Group

“A Macaulay y Brenda les encanta estar juntos como familia desde que le dieron la bienvenida a Dakota”, aseguró la fuente y agregó que “el compromiso es el siguiente paso natural para ellos” y que “están emocionados por su futuro juntos”, comentó la fuente a la revista.

Macaulay Culkin y Brenda Song se convirtieron en padres de Dakota en abril de 2021 (Crédito: Instagram/@culkamania)

Brenda Christina Lindsay Song, conocida profesionalmente como Brenda Song, es una actriz y cantante estadounidense de origen chino y tailandés. Actualmente de 33 años, dio sus primeros pasos en el mundo del espectáculo como modelo infantil, y luego como actriz en televisión con Fudge (1995) y 100 Deeds for Eddie McDowd (1999).

Al igual que su prometido, quien antes de los diez años ya era un famoso actor gracias a Mi pobre angelito, Song comenzó a trabajar en la industria del espectáculo desde muy joven. Logró un papel protagónico en 2000, en The Ultimate Christmas Present, una producción de Disney Channel con la que luego ganó un premio Young Artist por su interpretación.

Brenda Song como London Tipton en The Suite Life of Zack & Cody (Crédito: Twitter)

Aquella película fue el punto de partida para firmar nuevamente contrato con Disney y filmar Get a Clue en 2002, a la cual le siguieron Stuck in the Suburbs (2004) y Wendy Wu: Homecoming Warrior (2006). Sin embargo, alcanzó gran fama a mediados de esa década cuando interpretó a London Tipton, un personaje con el que hizo una parodia de Paris Hilton en la serie The Suite Life of Zack & Cody, producción que duró tres años y finalizó en 2008.

Brenda Song durante una de las grabaciones de la serie animada Amphibia de Disney Channel (Crédito: Todd Wawrychuk/Disney Channel)

En 2010, la actriz se apartó momentáneamente de las películas infantiles y participó en el elenco de The social network (Red social), un filme aclamado por la crítica y que narró las vivencias de Mark Zuckerberg durante uno de sus pasos por la corte en relación a creación de Facebook y sus consecuencias morales.

Song regresó en 2019 a Disney Channel y protagonizó a Anne Boonchuy en la serie animada Amphibia, la historia de una chica de 13 años que después de robar un cofre misterioso junto a sus amigas, es transportada a un mundo mágico lleno de anfibios que hablan. La tercera y última temporada de la producción se estrenó en octubre del año pasado.