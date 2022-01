Macaulay Culkin y Brenda Song se comprometieron, a meses de convertirse en padres

Tras cinco años de compartir sus vidas, Macaulay Culkin y Brenda Song decidieron dar un paso más en su relación y se comprometieron. Los actores, quienes fueron padres en abril de 2021 de Dakota [Song Culkin] formalizarán su vínculo que comenzó en un rodaje. La artista, conocida por su interpretación en numerosas producciones infantiles y juveniles de Disney Channel, fue fotografiada con un anillo de diamantes en su mano izquierda mientras paseaba por Beverly Hills, California.

Brenda Song y Macaulay Culkin, un amor que avanza a paso firme Kevin Mazur - Getty Images North America

Mientras que las imágenes hablaban por sí solas, se hicieron eco los medios del corazón que rápidamente señalaron que el anillo era un obsequio del actor de Mi pobre angelito y ahora llegó la confirmación. Una fuente cercana a la pareja dio la noticia a la revista People. “A Macaulay y Brenda les encanta estar juntos como familia desde que le dieron la bienvenida a Dakota”, aseguró la fuente y agregó que “el compromiso es el siguiente paso natural para ellos” y que “están emocionados por su futuro juntos”.

La historia de amor entre los actores comenzó en 2017 cuando compartieron el rodaje de la película Changeland, en Tailandia, justo después de que ella diera por finalizada su relación con Trace Cyrus, el hermano mayor de Miley Cyrus. Por su parte, antes de su compromiso con Song, el actor de Mi primer beso salió con Mila Kunis durante ocho años hasta que rompieron en 2011. Además estuvo casado con la actriz Rachel Miner, a la que dio el “sí, quiero” en 1998, aunque se separaron dos años después.

Los niños artistas

Culkin encontró por fin la estabilidad tras años de idas y vueltas provocadas por sus adicciones y la mala relación con su familia. Después de la primera parte del film que lo lanzó a la fama con solo diez años, la presión del trabajo se convirtió en rutina. Tras sus múltiples compromisos laborales, se cansó de la vida que llevaba y decidió hacer frente a sus padres, más preocupados por el dinero que por el bienestar de su hijo. Cuando conoció a Song, encontró a alguien que sabía por lo que había atravesado, tal y como la exchica Disney ha revelado en varias ocasiones. Fue en un evento en California cuando confesó que, precisamente, conectó con el intérprete mientras ambos hablaban sobre su infancia. “Los niños actores no podemos hablar de lo que fue. Nos miramos a los ojos, asentimos y, simplemente, lo sabemos”, confesó entonces.

La pareja aún no ha hecho pública la noticia de su compromiso, algo que no es de extrañar ya que se caracterizan por mantener su vida amorosa en la intimidad. Tampoco han llegado a compartir imágenes de la hija que comparten, aunque sí se lanzaron a anunciar su felicidad cuando se convirtieron en padres por primera vez. “Estamos muy contentos”, afirmaron, escuetos, en un comunicado que hicieron público tras el nacimiento de la pequeña Dakota, cuyo nombre fue elegido en honor a la difunta hermana de Culkin, quien murió en 2008 a los 29 años como consecuencia de las graves heridas que sufrió tras ser atropellada por un auto.

A pesar de la privacidad con la que trata su relación, Culkin ha aprendido con el tiempo a abrirse más a la prensa, y hasta ha llegado a hablar sobre su amistad con Michael Jackson, con el que se llevaba 22 años. En 2020 explicó en el podcast Inside of you que su estrecha amistad se debía probablemente a que ambos habían sufrido los estragos de la fama desde niños: “Nadie de mi entorno tenía idea de lo que estaba pasando y él había pasado por la misma situación y solo quería asegurarse de que yo no estaba solo”.

Culkin testificó a favor del cantante durante el juicio por abuso de menores del que la estrella del pop quedó absuelto. Contó que compartió la cama con el cantante, pero que nunca se había sentido “incómodo o molesto”, según publicó The Washington Post. El actor mantiene ahora una cercana relación con la familia de Jackson y es el padrino de los tres hijos del artista.