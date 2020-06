Evangelina Anderson vuelve a su residencia en Marbella, España. Crédito: Instagram @evangelinaanderson

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de junio de 2020 • 17:19

Evangelina Anderson emprendió hoy un viaje con su familia, desde Múnich hasta Marbella -donde vivía anteriormente-, en el que recorrerán 2.400 kilómetros en auto, dado que en Europa las medidas de cuarentena por coronavirus se fueron flexibilizando con el tiempo por la desescalada de los casos.

"Hoy se terminaron las clases en el cole. Hoy nos vamos de vacaciones", escribió la modelo y mujer de Martín Demichelis en una historia de Instagram donde se puede ver la felicidad de sus hijos Lola, Emma y Martín .

El recorrido de película de la familia Demichelis por caminos europeos. Crédito: Instagram 02:15

Video

Sin embargo, su marido, quien actualmente se desempeña como director técnico de Bayern Múnich Sub-19, no figura en las publicaciones de la red social, por lo que no está claro si está presente en el viaje o no.

"Les voy a ir mostrando los países por los que iremos pasando en nuestro camino a casa", adelantó Evangelina , quien cumplió con su promesa, ya que, hasta el momento de redactada esta nota, compartió alucinantes imágenes de Austria y de Suiza .

La modelo acompañó los paisajes de montañas e increíbles atardeceres con un repertorio muy variado de música: pasó por "Ando ganas", de Los Piojos , "Bad guy", de Billie Eilish , "Over the rainbow", de Israel Kamakawiwo'ole , y "Thank you for loving me", de Bon Jovi . Además, compartió un tierno video de Emma , la menor, cantando "Con altura", de Rosalía .

Aunque Evangelina vive hace ya varios años en Alemania por el trabajo de Demichelis, parece no haber perdido las costumbres argentinas porque en una de sus stories se asomó el infaltable mate rutero.