Qué se sabe de la muerte de Chuck Norris

Este viernes 20 de marzo se conoció la noticia de la muerte del actor Chuck Norris, luego de permanecer internado por una emergencia médica en la isla de Kauai.

Chuck Norris murió a los 86 años JERRY MARKLAND - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Aunque se desconocen los detalles del deceso, la muerte del actor de 86 años fue confirmada por su familia en la cuenta de redes sociales.

De acuerdo a lo que figura en la publicación sobre la muerte de Norris, el fallecimiento fue posterior a su ingreso al hospital local.

El comunicado de la familia sobre la muerte de Chuck Norris

Con gran pesar, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Aunque nos gustaría mantener las circunstancias en privado, sepan que estuvo rodeado de su familia y en paz.

Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fortaleza. Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia.

Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones en todo el mundo y dejó un impacto duradero en tantas vidas.

Aunque nuestros corazones están rotos, estamos profundamente agradecidos por la vida que vivió y por los momentos inolvidables que tuvimos la bendición de compartir con él. El amor y apoyo que recibió de sus fans en todo el mundo significaron mucho para él, y nuestra familia está verdaderamente agradecida por ello. Para él, ustedes no eran solo fans, eran sus amigos.

Sabemos que muchos de ustedes habían escuchado sobre su reciente hospitalización, y estamos verdaderamente agradecidos por las oraciones y el apoyo que le enviaron.

Mientras lloramos esta pérdida, les pedimos amablemente privacidad para nuestra familia durante este tiempo.

Gracias por quererlo junto a nosotros.

Con amor,

La familia Norris

Chuck Norris se encontraba en Hawái

El último posteo de Chuck Norris por su cumpleaños 86

Hace una semana, por su cumpleaños número 86, el actor había mostrado imágenes de su entrenamiento y había expresado su agradecimiento por el estado en el que se encontraba.

Chuck Norris sigue entrenando a sus 85 años

“¡Hoy cumplo 86 años! Nada como un poco de diversión en un día soleado para sentirse joven. Agradezco otro año, la buena salud y la oportunidad de seguir haciendo lo que me apasiona. Gracias a todos por ser los mejores fans del mundo. Su apoyo a lo largo de los años ha significado muchísimo para mí. Que Dios los bendiga", escribió junto a un clip en su cuenta de Instagram.

Además, Norris supo aconsejar sobre su hábitos para mantenerse saludable: “Es esencial comenzar cada día con meditación, oración o simplemente un paseo tranquilo. Intento mantenerme muy activo. Creo que un cuerpo que se mueve, se mantiene en movimiento; y uno que se detiene, comienza a frenarse. Así que antes de comenzar cualquier ejercicio, ya sea artes marciales o una sesión en el gimnasio, ese momento de claridad y paz es algo que no puedo omitir”, dijo y remarcó la importancia de tres factores en su vida: la disciplina, el movimiento constante y una mentalidad clave para evitar que la edad se convierta en un límite.