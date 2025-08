Se dio a conocer que Kelley Mack murió a los 33 años en su ciudad natal de Cincinnati, Ohio, el pasado sábado 2 de agosto. La actriz estadounidense es conocida en gran parte por interpretar a Addy en la famosa serie The Walking Dead, que cuenta la historia de diferentes personajes en un mundo postapocalíptico que tratan de sobrevivir a zombis.

Además de formar parte de esta famosa serie por solo una temporada, la joven tuvo pequeñas participaciones en diferentes programas, cortometrajes y películas.

Kelley Mack en el set de The Walking Dead Instagram

De qué murió Kelley Mack, actriz de The Walking Dead

Mack falleció a causa de un glioma. Se trata de un tipo de tumor cerebral que se origina en las células gliales, las cuales sostienen y protegen las células nerviosas del sistema nervioso central y ayudan a que funcionen como deben.

La noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado. Más tarde, fue replicado en la cuenta de Instagram de la intérprete, donde su hermana compartió un emotivo mensaje de despedida.

“Con una tristeza imborrable estamos anunciando el fallecimiento de nuestra querida Kelley. Una luz tan brillante y ferviente ha transitado al más allá, donde todos finalmente debemos ir. Kelley falleció pacíficamente el sábado por la noche con su amada madre Kristen y la firme tía Karen presentes”, señaló en el comunicado la hermana de la actriz. Y continuó: “Kelley ya ha llegado a muchos de sus seres queridos en forma de varias mariposas. La echaremos de menos tanto hasta las profundidades que las palabras no pueden expresar”, continuó su desgarrador mensaje.

La dedicatoria de la familia de Kelley Mack en redes sociales (Foto: Instagram @itskelleymack)

“El enlace de Caringbridge de Kelley en su biografía incluye el anuncio formal de 2 páginas con información sobre su próxima celebración de vida en Ohio el 16 de agosto. Ella querría que todos ustedes supieran lo mucho que ella los ama. Y como su hermana, quiero que todos sepan lo valiente que fue ese duro SOB, especialmente cuando decidió dar el salto para reunirse con Dios. Estoy tan jodidamente orgullosa de ella”, cerró la joven, quien emocionó a miles de personas con sus palabras.

La artista fue abierta sobre el proceso que vivió luego de haber sido diagnosticada. En enero de 2025, explicó a sus seguidores qué le ocurrió en un posteo de Instagram. “En septiembre, me mudé a un nuevo apartamento con mi novio, Logan. Durante un mes después de eso, tuve un dolor persistente en la parte lumbar y pensé que había herniado un disco. Unas semanas después, tuve picazón neuropático en mi cuádriceps derecho. Y entonces, comenzaron los dolores disparos en mis piernas y espalda, lo que me dio como resultado tener que dormir en un sillón reclinable durante un mes porque acostarme era demasiado doloroso. En la víspera de Acción de Gracias, me hicieron una resonancia de emergencia en el hospital, lo que reveló una masa anormal en mi médula espinal“, detalló.

Es así que informó fue diagnosticada con un glioma, “un tipo de cáncer de astrocitoma extremadamente raro”. A su vez, contó que perdió el uso de su pierna derecha y casi toda la izquierda debido a una biopsia de médula espinal. Esto la obligó a desplazarse con andador y silla de ruedas. Para tratar su condición, se hizo un tratamiento de radiación de protones, que finalizó en marzo.

Kelley Mack y su camino de recuperación tras ser diagnosticada con glioma

Lo último que compartió en sus redes sobre su salud fue un video de ella tratando de subir escaleras con ayuda de su novio. “Reaprendiendo a caminar”, escribió en la publicación. Estas señales de recuperación dio esperanzas a sus seguidores, quienes no esperaban el triste desenlace.