De qué murió Lalo Schifrin

El inconfundible tema musical de Misión: Imposible es apenas una muestra del talento de Lalo Schifrin, el compositor argentino que conquistó Hollywood y se convirtió en una figura central de la música para cine y televisión. Su trabajo definió el sonido de una época y le valió el reconocimiento mundial. El mundo del espectáculo lamenta su fallecimiento a los 93 años, un hecho que cierra un capítulo fundamental en la historia de las bandas sonoras.

La icónica banda sonora de Mission Impossible, creada por el argentino

¿Cuáles fueron las causas de la muerte de Lalo Schifrin?

El compositor y director de orquesta argentino Lalo Schifrin murió a los 93 años por complicaciones derivadas de una neumonía. La noticia sobre el estado de salud del músico y su posterior fallecimiento la confirmó el medio especializado estadounidense Variety, lo que generó una inmediata repercusión internacional.

Quién fue Lalo Schifrin

Boris Claudio Schifrin, conocido mundialmente como Lalo, fue uno de los compositores argentinos más importantes de la historia. Su fama se consolidó gracias a sus trabajos para el cine y la televisión de los Estados Unidos, donde desarrolló una carrera excepcional. Su época dorada transcurrió entre las décadas de 1960 y 1970. En ese período creó bandas sonoras que hoy son clásicos indiscutidos.

En el Oscar 2019, el compositor argentino Lalo Schifrin recibió un premio honorífico entregado por Clint Eastwood AP

Su obra más reconocida es, sin dudas, la partitura para la serie Misión: Imposible, pero su genio musical también está detrás de producciones como Harry el sucio, Bullitt, Mannix, Starsky y Hutch y la película Tango, del director Carlos Saura. Su estilo se caracterizó por una innovadora fusión de géneros, con una fuerte base en el jazz y la música clásica.

Qué premios ganó el músico argentino

El reconocimiento a su trayectoria fue una constante en las últimas décadas de su vida. Schifrin recibió un Oscar honorario por su trayectoria en 2018, un galardón que le entregó en mano el actor y director Clint Eastwood. Además, acumuló cuatro premios Grammy y el prestigioso Premio Max Steiner de música para cine.

Francia lo distinguió en 2016 como Commandeur des Arts et des Lettres, una de las máximas condecoraciones culturales de ese país. Su nombre también brilla en una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Lalo Schifrin, con tres discípulos: Martín Bianchedi, Osvaldo Montes e Iván Wyszogrod

Cómo fueron los inicios de Lalo Schifrin en la Argentina

Schifrin nació en Buenos Aires el 21 de junio de 1932. Su formación inicial fue rigurosamente clásica, bajo la influencia de su padre, Luis Schifrin, quien era el primer violín de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires en el Teatro Colón. “Argentina fue el puntapié inicial. No solo nací allá. Es donde tuve mi educación. Una buena primaria, después el Colegio Nacional Buenos Aires”, contó en una entrevista con LA NACION.

Su primer maestro de piano fue Enrique Barenboim, padre del célebre director Daniel Barenboim. Luego estudió con Andreas Karalis, exdirector del conservatorio de Kiev. Pese a esta base académica, su curiosidad lo llevó hacia el jazz, un género que su padre no aprobaba.

Su primer profesor de piano fue el padre de Daniel Baremboim

El encuentro con Dizzy Gillespie y su llegada a los Estados Unidos

Un encuentro en la década del cincuenta cambió su destino para siempre. El legendario trompetista de jazz Dizzy Gillespie visitó la Argentina, conoció al joven Schifrin y quedó impresionado por su talento. Le encargó la composición de una suite, que se tituló Gillespiana, y lo invitó a trabajar con él en los Estados Unidos.

Schifrin aceptó la propuesta y colaboró con Gillespie entre 1960 y 1962. Ese fue su desembarco en la escena norteamericana, primero en Nueva York y luego en la Costa Oeste, donde su carrera en Hollywood despegó de manera definitiva.

Lalo Schifrin con Dizzy Gillespie Bill Wagg - Redferns

La anécdota con Groucho Marx y su amistad con John Williams

Ya instalado en California, Schifrin compró una casa en Beverly Hills que tuvo un dueño célebre. “Recién cuando la compré me dijeron que había sido la primera casa de Groucho Marx aquí”, recordó para LA NACION. Contó que, tiempo después, el propio comediante intentó visitar su antigua propiedad, pero su suegra, que cuidaba a su hijo, no lo reconoció y no le permitió la entrada.

En los estudios Universal forjó una amistad duradera con otro gigante de la música de cine, John Williams. “Comenzamos juntos, casi al mismo tiempo. Nos hicimos amigos y coincidimos en los estudios Universal donde nos dieron oficinas una al lado de la otra. Solíamos ir a almorzar juntos”, relató Schifrin.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.