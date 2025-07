De qué murió Michael Madsen, actor de Kill Bill: Vol. 2

La industria del cine despide a una de sus figuras más reconocibles y a un rostro ineludible del cine independiente de los años noventa. El actor Michael Madsen, cuya voz grave y presencia intimidante lo convirtieron en el villano perfecto para directores como Quentin Tarantino, falleció este jueves. La noticia generó una profunda conmoción en Hollywood, que recuerda el legado de una carrera que se extendió por más de cuatro décadas.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Michael Madsen?

Michael Madsen murió a los 67 años a causa de un paro cardíaco, según informó su representante, Ron Smith, en un comunicado difundido por el medio estadounidense NBC News. El deceso ocurrió durante la mañana del jueves y fue confirmado por su círculo más cercano.

La causa de muerte fue un ataque cardíaco, según informó su representante Thibault Camus - AP

Cuáles fueron los papeles más icónicos de Michael Madsen

Aunque su filmografía incluye decenas de títulos, la carrera de Madsen quedó ligada para siempre al director Quentin Tarantino. Su colaboración más emblemática fue en Reservoir Dogs (Perros de la calle, 1992), una de las películas fundamentales del cine independiente de esa década. En ella, interpretó al sádico ladrón Mr. Blonde, un personaje que protagonizó una de las escenas más impactantes y recordadas de la historia del cine: la tortura de un oficial de policía al ritmo de la canción “Stuck in the Middle With You”.

Este papel no solo catapultó su fama, sino que también lo consolidó como un actor de culto. El American Film Institute nominó a Mr. Blonde como uno de los 400 mejores villanos del cine de todos los tiempos.

Quentin Tarantino también se convirtió en el padrino de su hijo Gregorio Borgia - AP

Años más tarde, Tarantino lo convocó nuevamente para un rol destacado en Kill Bill: Vol. 2 (2004), donde interpretó a Budd, un asesino a sueldo retirado que vivía en un remolque. También formó parte de los elencos de The Hateful Eight (2015) y Once Upon a Time in Hollywood (2019).

Una carrera más allá de Tarantino

El talento de Madsen no se limitó a las producciones de Tarantino. Antes de su gran salto a la fama, participó en películas aclamadas como Thelma & Louise (1991) y The Doors (1991). Su versatilidad le permitió trabajar junto a grandes figuras de Hollywood en films como Donnie Brasco (1997), donde compartió pantalla con Al Pacino y Johnny Depp.

Madsen colaboró en producciones junto a grandes figuras de Hollywood Grosby Group

Tuvo apariciones en producciones de alto perfil como la película de James Bond Die Another Day (2002) y la adaptación de la novela gráfica Sin City (2005). Su distintiva voz también le abrió un camino en el mundo de los videojuegos, donde prestó su talento para títulos como la saga Dishonored y Crime Boss: Rockay City. Fuera de la actuación, Madsen exploró otras facetas artísticas como la poesía y la fotografía, con varias publicaciones en su haber.

Cómo era la vida personal y familiar de Michael Madsen

Michael Madsen nació en Chicago el 25 de septiembre de 1957. Su padre era bombero y, su madre, cineasta. El arte corría por sus venas, ya que su hermana es la reconocida actriz nominada al Oscar Virginia Madsen. Sus primeros pasos profesionales los dio en el Steppenwolf Theatre de Chicago, donde fue aprendiz del actor John Malkovich.

El actor Michael Madsen junto a dos de sus hijos, uno de ellos el fallecido Hudson The Grosby Group

En el plano personal, el actor se casó tres veces. Su última esposa fue DeAnna Morgan. Tuvo cuatro hijos, entre ellos el también actor Christian Madsen. Su vida también estuvo marcada por la tragedia, con el fallecimiento de su hijo Hudson en 2022.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.