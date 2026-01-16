Zaira Nara opinó sobre el regreso de Maxi López a la Argentina y no se guardó nada

En diciembre, Maxi López se despidió de MasterChef Celebrity Argentina (Telefe) para regresar a Ginebra, Suiza, y acompañar a su mujer Daniela Christiansson durante el tramo final de su segundo embarazo. El 31 de diciembre de 2025 le dieron la bienvenida a Lando pero, tras unos pocos días como familia de cuatro, el exfutbolista regresó a Buenos Aires para retomar las grabaciones del reality y debutar como conductor en Sería increíble (Olga) desde Mar del Plata. Luego de la polémica que generó su decisión, quien se pronunció al respecto fue su excuñada Zaira Nara y le dio un consejo personal... y fue tajante.

En el streaming Quiero vale cuatro (DGO) Lola Latorre le pidió a Zaira Nara que le diera un consejo de oro a Maxi López. Sin vueltas, la modelo respondió: “Que acompañe mucho a su mujer en el postparto”. Así, no se guardó nada y dejó entrever su posición sobre la decisión del exmarido de su hermana Wanda Nara de dejar a su familia en Europa en un momento tan importante y regresar a Buenos Aires. “Por más de que sea una mujer que te diga: ‘Andá a laburar que yo puedo sola’. Hay que acompañar a las mujeres porque el rol de paternar es de los dos y hay veces que necesitamos esa presencia. Así que ese es mi consejo”, aseveró.

El 31 de diciembre de 2025 nació Lando, el segundo hijo de Maxi López y Daniela Christiansson (Foto: Instagram @danielachristiansson)

En cuanto a su veloz regreso a la Argentina, en su debut en el streaming, Maxi López contó esta decisión estuvo también vinculada a que se encuentra en la búsqueda de un nuevo hogar para que se muden su mujer y sus dos hijos menores. “Necesito buscar una casa que esté preparada. Tengo poco tiempo porque en algunos meses mi familia ya puede viajar, entonces estoy empezando a estructurar todo”, explicó.

Maxi López confirmó que se muda a la Argentina

“Estoy hablando con Wanda para saber dónde ella va a estar viviendo para estar cerca de los chicos, ese es el plan. Lo estoy realizando y está decidido”, aseguró. De esta manera también estará cerca de sus tres hijos mayores, Valentino (16), Constantino (15) y Benedicto (13), quienes viven en Buenos Aires con su madre. Si bien no especificó fechas, puesto que además su mujer acaba de dar a luz y aún hay muchas cosas para organizar en Europa, el plan de iniciar una nueva vida en la Argentina ya está en marcha.