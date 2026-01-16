Zaira Nara opinó sobre el regreso de Maxi López a la Argentina y no se guardó nada
Tras la llegada de Lando, el exfutbolista volvió a la Argentina mientras que su mujer se quedó en Suiza, a poco de ser mamá por segunda vez
- 3 minutos de lectura'
En diciembre, Maxi López se despidió de MasterChef Celebrity Argentina (Telefe) para regresar a Ginebra, Suiza, y acompañar a su mujer Daniela Christiansson durante el tramo final de su segundo embarazo. El 31 de diciembre de 2025 le dieron la bienvenida a Lando pero, tras unos pocos días como familia de cuatro, el exfutbolista regresó a Buenos Aires para retomar las grabaciones del reality y debutar como conductor en Sería increíble (Olga) desde Mar del Plata. Luego de la polémica que generó su decisión, quien se pronunció al respecto fue su excuñada Zaira Nara y le dio un consejo personal... y fue tajante.
En el streaming Quiero vale cuatro (DGO) Lola Latorre le pidió a Zaira Nara que le diera un consejo de oro a Maxi López. Sin vueltas, la modelo respondió: “Que acompañe mucho a su mujer en el postparto”. Así, no se guardó nada y dejó entrever su posición sobre la decisión del exmarido de su hermana Wanda Nara de dejar a su familia en Europa en un momento tan importante y regresar a Buenos Aires. “Por más de que sea una mujer que te diga: ‘Andá a laburar que yo puedo sola’. Hay que acompañar a las mujeres porque el rol de paternar es de los dos y hay veces que necesitamos esa presencia. Así que ese es mi consejo”, aseveró.
En cuanto a su veloz regreso a la Argentina, en su debut en el streaming, Maxi López contó esta decisión estuvo también vinculada a que se encuentra en la búsqueda de un nuevo hogar para que se muden su mujer y sus dos hijos menores. “Necesito buscar una casa que esté preparada. Tengo poco tiempo porque en algunos meses mi familia ya puede viajar, entonces estoy empezando a estructurar todo”, explicó.
“Estoy hablando con Wanda para saber dónde ella va a estar viviendo para estar cerca de los chicos, ese es el plan. Lo estoy realizando y está decidido”, aseguró. De esta manera también estará cerca de sus tres hijos mayores, Valentino (16), Constantino (15) y Benedicto (13), quienes viven en Buenos Aires con su madre. Si bien no especificó fechas, puesto que además su mujer acaba de dar a luz y aún hay muchas cosas para organizar en Europa, el plan de iniciar una nueva vida en la Argentina ya está en marcha.
Otras noticias de Celebridades
Qué dijo Cvitanich. Chechu Bonelli y Facundo Pieres compartieron una cena romántica en Cariló
"Nos odiábamos". High School Musical cumple 20 años: la película que marcó a una generación, pero hizo vivir un calvario a sus actores
“Es muy simpático”. La desopilante anécdota de Ricardo Darín con Brad Pitt en una entrega de premios
- 1
El comentario de Chris Noth contra Sarah Jessica Parker, tras el homenaje que recibió la actriz en los Globos de Oro
- 2
Jesús María 2026 hoy, viernes 16 de enero: artistas y la grilla completa del festival
- 3
El botín: Matt Damon y Ben Affleck, reunidos para un enorme policial que consigue mantener la tensión hasta el final
- 4
Murió Rubén Patagonia, referente del folclore y divulgador del sonido de los pueblos originarios, a los 69 años