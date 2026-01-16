Los dos clubes debutantes en la Liga Profesional miran el mercado de pases, mientras hacen cuentas y sueñan

Cuatro décadas después, vuelven a ser parte de la elite del fútbol argentino. De los campeonatos Nacionales de la década de los años 1980 al presente de la Liga Profesional, el recorrido de dos clubes del interior que se estrenarán en el torneo Apertura 2026. Gimnasia y Esgrima, de Mendoza, y Estudiantes, de Río Cuarto, ascendieron el año pasado y jugarán en Primera, replicando los tiempos en que caminaban los torneos Regionales para lograr una plaza en los certámenes que organizaba la Asociación del Fútbol Argentino entre 1967 y 1985. Reformular el plantel, renegociar contratos e intervenir en el mercado de pases, es la ingeniería que los dirigentes y cuerpos técnicos cumplen para diseñar el grupo que alimentará las esperanzas, donde los sueños se mezclarán con la realidad.

Campeón de la Primera Nacional, Gimnasia, de Mendoza, mantuvo al director técnico para 2026. La renovación de Ariel Broggi fue el primer paso para delinear el plantel. Y, a partir de la idea futbolística, trabajar en la depuración y renovación. “Nosotros estuvimos en todas las categorías y el trabajo es el mismo”, apunta el presidente Fernando Porretta, que lidera el proyecto desde 2011 y en 2025 renovó los votos de los socios. El trabajo de scouting y el seguimiento de jugadores se junta con el esfuerzo por la continuidad de los nombres que solicitó el DT. El Lobo, además, tiene otro frente abierto: el estadio está en obras.

Rival de Gimnasia y Esgrima de Mendoza en la final por el ascenso, el goleador Bryan Ferreira se sumó desde Deportivo Madryn al Lobo instagram

“El objetivo es mantener la categoría, el que diga lo contrario está mintiendo. Todos los clubes cuando ascienden tienen una primera temporada muy difícil, se vio el año pasado con San Martín, de San Juan, y Aldosivi, que hasta la última fecha tuvieron que pelear para no descender. La tabla de los promedios es la que más molesta al recién ascendido, la tabla Anual con tener regularidad, alcanza”, analizó, sobre cuál es la meta y cómo el club pretende afrontar el año.

Trece incorporaciones suma Gimnasia, de Mendoza, que divide las altas entre préstamos de juveniles y futbolistas que tienen el pase en su poder. Valentino Simoni, goleador de la Reserva de Boca, que se consagró campeona en 2025, es uno de los nombres que más expectativas generó. De 21 años, arribó acompañado del volante Julián Ceballos, otro integrante del semillero xeneize –el año pasado jugó en All Boys- que pretende rodaje.

🚧 OBRAS ➡️Gimnasia no se detiene y continúa trabajando en la refuncionalización del estadio Víctor Antonio Legrotaglie para cumplir con los requisitos de Liga Profesional y AFA, y disputar los partidos de Primera División en nuestra casa.



La lista de apuestas la completan: Santiago Roggero, de 24 años, arquero de Sportivo Belgrano, de San Francisco; el lateral Luciano Paredes, de 23 años, de Deportivo Maipú; el volante Esteban Fernández, de 24 años, de Arsenal; Tomás Ortiz, de 25 años, delantero de Chacarita. Además, hizo uso de la opción de compra del lateral Franco Saavedra, de Talleres; Facundo Lencioni, de 24 años, volante de Belgrano; y renovó el arquero Christian Rigamonti.

La bandera de la experiencia la levanta Ezequiel Muñoz, de 35 años, libre de Lanús. El defensor, dos meses atrás levantó la Copa Sudamericana, y ahora será un referente en la zaga. El paraguayo Juan Franco (33), exInstituto, es otra pieza de largo recorrido que se suma al Lobo. La nómina la completan Nicolás Linares, volante ofensivo, de 29 años, que jugó en Amazonas FC, de la C de Brasil; Santiago Rodríguez, de 29 años, atacante de Argentinos, y Bryan Ferreyra, de 29 años, goleador en la campaña de Deportivo Madryn, que perdió las finales por ascender.

No es diferente la situación de Estudiantes, de Río Cuarto, que realiza obras en su cancha para recibir la aceptación de la AFA y los organismos de seguridad, aunque en la agenda figura que los duelos con River y Belgrano, de Córdoba, se jugarán en el estadio Mario Kempes. “Nos pidieron agrandar los vestuarios, renovar la iluminación, la zona del VAR, el sector de antidoping y la sala de conferencia de prensa”, afirmó el director técnico Iván Delfino, que fija la faceta deportiva como prioridad: “Hace seis años este club jugaba en la liga local, ya habrá tiempo para acomodar el resto”.

Bajar el margen de error es la consigna del cuerpo técnico, entendiendo que un torneo que se jugará en tres meses –la etapa clasificatoria- obliga a no quedar relegado. “Con el parate del Mundial nos podremos acomodar definitivamente”, señala el entrenador, que en 2023 dirigió durante seis meses a Estudiantes, de Río Cuarto, y que en la segunda etapa logró el ascenso histórico. Los cordobeses participaron del torneo Nacional entre 1983 y 1985.

Iván Delfino logró en su segundo ciclo en Estudiantes, de Río Cuarto, el ascenso a la Liga Profesional

Retuvo a líderes del ascenso: el defensor Gonzalo Maffini, el volante central Alejandro Cabrera y el delantero Javier Ferreira. Y al igual que los mendocinos, la institución que lidera el polémico Alicio Dagatti –empresario del rubro frigorífico que fue investigado por asociación ilícita- desde hace una década, suma nombres sin cartel, pero que se adaptan al programa deportivo que desea Delfino. Recuperar al volante Nicolás Talpone, ahora en Colón, de Santa Fe, es uno de los últimos objetivos.

Para el club de Río Cuarto ya estamparon la firma los volantes Gabriel Alanís (33 años), de poca participación en el último torneo en Huracán, y Siro Rosané (25), formado en San Lorenzo y que en 2025 jugó en Barracas; Renzo Bacchia (26), arquero uruguayo que hizo inferiores en Independiente y se suma desde Racing de Montevideo; Mateo Bajamich (26) atacante que el año pasado actuó en Atlético Tucumán; Francisco Romero (26), volante de última participación en Limache, de Chile; el lateral izquierdo Tobías Ostchega (27), desde Belgrano; Fernando Bersano (27), jugó en Tarma (Perú) en 2025; Nicolás Morro (28), zaguero de San Telmo.

Un par de partidos amistosos de pretemporada con Belgrano, uno de los rivales que tendrá Estudiantes, de Río Cuarto, en la Zona B del torneo Apertura

Con menos recorrido y experiencia, Tobías Leiva (21), mediocampista, de desde Aldosivi; Tomás Olmos (20), lateral derecha, desde Talleres; Ezequiel Forclaz (22), volante ofensivo y Jeremías Ramponi (20), defensor, ambos desde Tigre, y Matías Valenti (23), zaguero, desde Independiente Rivadavia.

El 22 de enero, Gimnasia, de Mendoza, visitará a Central Córdoba, de Santiago del Estero, por la primera fecha del torneo Apertura; los mendocinos viajarán en vuelo charter, porque el martes 27 de este mes recibirán a San Lorenzo. Estudiantes, de Río Cuarto, el domingo 25, cerrará la primera jornada ante Tigre, en Victoria, mientras que el estreno en su cancha lo tendrá el jueves 29, con Argentinos.