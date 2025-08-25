La actriz española Verónica Echegui murió a los 42 años. La noticia fue confirmada por la Unión de Actores y Actrices a través de su cuenta oficial de X.

De qué murió Verónica Echegui

Verónica Echegui falleció a los 42 años Instagram

La artista falleció este domingo 24 de agosto en Madrid a causa de un cáncer, según confirmó el diario El País. En otros medios españoles se difundió que Echegui estuvo varios días internada en el Hospital 12 de Octubre de la capital española debido a esta enfermedad. Su partida conmociona al cine español, donde se había consolidado como una figura relevante.

En los últimos meses, la actriz mantuvo un perfil bajo, alejada de la exposición pública. Sus últimas publicaciones en redes sociales datan de mediados de junio, cuando promocionaba la serie cómica A Muerte, que se convertiría en su último trabajo. Este período de menor actividad coincidió con el avance de la enfermedad que finalmente le quitó la vida.

La vida y obra de Verónica Echegui

Verónica Fernández de Echegaray nació el 16 de junio de 1983. Desde temprana edad, estuvo inmersa en un ambiente artístico, siendo descendiente del Premio Nobel de Literatura José Echegaray y del comediógrafo Miguel Echegaray. Esta herencia familiar influyó en su vocación, llevándola a decidirse por la actuación. Para formarse profesionalmente, ingresó en la prestigiosa Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, donde pulió sus habilidades interpretativas.

La actriz saltó a la fama en 2006 con su papel protagonista en la película Yo soy la Juani, un rol que la catapultó al reconocimiento público y le valió una nominación al Premio Goya a la mejor actriz revelación. Desde entonces, su carrera fue en ascenso, participando en numerosas producciones que la posicionaron como una de las actrices más versátiles de su generación.

Yo soy la Juani - Trailer

A lo largo de su trayectoria, Echegui asumió papeles destacados en importantes producciones del cine español. Su filmografía incluye títulos como Tocar el cielo, El menor de los males, 8 citas, La casa de mi padre, Katmandú, un espejo en el cielo y El patio de mi cárcel. Su versatilidad le permitió transitar con éxito tanto por el género de la comedia como por el cine social, dejando una huella distintiva en cada personaje.

Aunque fue nominada en varias ocasiones a los Goya por sus actuaciones, la estatuilla se le resistió en las categorías de interpretación. Sin embargo, su presencia en la alfombra roja y su constante nominación eran un claro indicio de su talento y el respeto que se había ganado en la industria.

En 2022, su talento fue reconocido con el Premio Goya por Tótem Loba. Se trató de un giro significativo en su carrera, puesto que debutó como directora, guionista y coproductora con el corto. Esta pieza de terror aborda temáticas profundas, revisando las tradiciones populares y la normalización de la violencia contra las mujeres. El proyecto fue un éxito rotundo, culminando con la obtención de la estatuilla al mejor cortometraje de ficción, un reconocimiento a su visión creativa más allá de la actuación.

Álex García y Verónica Echegui en la alfombra roja de los Premios Goya 2022 Premios Goya Oficial

En el ámbito personal, Verónica Echegui mantuvo una relación sentimental de 15 años con el actor español Alex García. La pareja se conoció en 2010 durante el rodaje de la película Seis puntos sobre Emma, donde ambos compartieron protagonismo. Su amor floreció en el set y se convirtió en una de las relaciones más admiradas del espectáculo español. Seis años después, en 2016, volvieron a coincidir en el set de No culpes al Karma de lo que te pasa por gilipollas.

A pesar de su discreción, la pareja no ocultaba su afecto. Un momento memorable fue cuando Echegui ganó el Goya por Tótem Loba en 2022, dedicando emotivas palabras a García: “Mi amor, cuánto me alegro de crecer a tu lado. Te amo”. Aunque en 2023 surgieron rumores de una posible separación, estos nunca fueron confirmados oficialmente por la pareja.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.