De Samanta a Cristian U: los villanos de los reality shows argentinos

El fenómeno de la villana de BakeOff recordó a otros participantes de realities locales que se convirtieron en los más odiados

En los últimos días, se generó una fuerte polémica alrededor de Samanta Casais , finalista del reality show de cocina Bake Off Argentina . Los televidentes, que tenían otros candidatos favoritos para ganar el programa, acusaron a la participante de tramposa. Pero Casais no es la primera jugadora de un concurso televisivo que se convierte en la "villana": a lo largo de la historia de los reality shows argentinos, fueron varios los participantes que llegaron a convertirse en los más odiados de cada ciclo.

Samanta Casais, la villana de Bake Off

Samanta Casais, la más "odiada" de Bake Off Argentina Crédito: Instagram

En principio, Samanta se presentó como una participante dulce y simpática. Siempre demostró su talento de manera consistente. Sin embargo, los televidentes siempre pensaron que se trataba de un talento que Samanta había desarrollado como un pasatiempo. Pero, aparentemente, no fue así.

Hace algunos días, se supo que Casais había sido encargada del restaurant Café San Juan -un popular restaurant porteño-, lo que generó la furia de los fanáticos del programa, que consideraron "desleal" la competencia entre ella y sus compañeros. Según la explicación de la propia Samanta, si bien ella trabajó en el lugar, no estaba encargada de la cocina sino que era una administrativa.

Pero su explicación no fue suficiente porque, además de los rumores de su trabajo profesional como cocinera , los seguidores de BakeOff encontraron fotos viejas en su cuenta de Instagram, que probarían que lleva tiempo dedicándose a la pastelería, y que, lejos de ser un mero hobbie, su experiencia previa supera ampliamente la de sus competidores.

Como si faltaran razones, otros de los motivos por los que Samanta se ganó el odio de los televidentes fue porque logró desbancar a Agustina Fontenla , la gran favorita del ciclo.

Daniela, la "malvada" de Corte y confección

Daniela, la "villana de Corte y confección

El gran talento de Daniela, una de las participantes más destacadas de Corte y confección , no alcanzó para evitar la antipatía que genera en los seguidores del ciclo. Es que en el programa que conduce Andrea Politi por la pantalla de eltrece -dedicado a la confección y diseño de indumentaria- Daniela suele tener malos modos con el jurado y con sus compañeros.

En uno de los últimos programas, la participante llegó incluso a criticar al reality en frente de todos con un desafortunado comentario en el que manifestó que la producción le aprecia "una bizarreada".

"Daniela, vos sabés que yo respeto mucho tu trabajo, que sos una de las persona más creativas que tiene el certamen. Lo de la bizarreada de hoy me pegó muy mal porque yo he sido respetuoso con ustedes", le dijo Benito Fernández en su devolución. "Tienen que ser más respetuosos, valorar donde están y respetar a las personas que están trabajando con ustedes. Lo hacemos con cariño y me parece que a veces se les va la mano. Lo de hoy no me gustó para nada y para mí es un 0", agregó el diseñador, que dejó claro lo que Daniel genera en todos los que integran el programa.

Verónica de la Canal también se sumó a los comentarios de Benito: "Vos hiciste un comentario como que te sentís superior al resto y si es así, dale el lugar a otra persona que tenga muchas ganas de ganar el certamen y de mostrar lo que hacen".

Charlotte Caniggia en Bailando por un sueño

Charlotte Caniggia logró hacerse temer en Bailando por un sueño Crédito: Gentileza Telefe

Charlotte Caniggia pasó por varias etapas a lo largo de sus participaciones en el Bailando por un sueño . Primero, igual que logró hacerlo Ailén Bechara , la hermana de Alex Caniggia se ganó el mote de la "imbatible" por arrasar con todos sus contrincantes.

En su primera participación, en 2012, Charlotte aprovechó cada previa para mostrarse como la niña rica, caprichosa, y algo inocente, que estaba aprendiendo a vivir en Argentina. Luego, la hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis empezó a mostrar un fuerte carácter y llegó a responder muy mal a las devoluciones del jurado.

"Me importa tres carajos Solita", llegó a decir Charlotte en una oportunidad a Soledad Silveyra , una de las jurado del certamen. Desde ese momento, la rubia se mostró sin filtro y se ganó algunas enemistades que la posicionaron como una concursante por momentos soberbia, pero siempre temible de enfrentar en la pista.

Eduardo Nocera de El Bar

Eduardo Nocera llegó a ganarse la antipatía de sus compañeros en El Bar

La primera edición de El Ba r , en el año 2001, fue un suceso. El ganador de aquel reality resultó ser Federico Blanco , que 16 años más tarde murió en un trágico hecho . Junto a Blanco, fue Eduardo Nocera uno de los participantes más recordados y polémico: no por nada ambos se enfrentaron en la final del reality.

Durante las distintas emisiones del programa, con 28 años, Eduardo se destacó y mostró como uno de sus líderes. Poeta en sus ratos libres, Nocera fue el participante más estridente de todo el ciclo.

Por su perfil intelectual y de fuertes convicciones -además de poeta, Nocera era militante político- el participante sacó chispas con otros concursantes del reality en varias oportunidades. Incluso, Nocera llegó a protagonizar discusiones de alta tensión con sus pares, que estuvieron cerca de terminar en episodios de violencia física.

Cristian U, estratega de Gran Hermano

El polémico Cristian U fue el gran villano de Gran hermano Fuente: Archivo

El gran villano del Gran Hermano 2011 fue, indiscutiblemente, Cristian Urrizaga , también conocido como Cristian U. El participante fue, probablemente, el más polémico y estratega de todas las temporada de la edición local del reality.

En su juego, todo fue válido. Manipular a los participantes, administrar la información para generar roces entre terceros, y una serie de mecanismos novedosas dentro del reality lo convirtieron en el "hermanito" malvado. También, protagonizó fuertes cruces y se mostró como una persona dispuesta a todo.

Los efectos colaterales de sus estrategias, que incluían el armado de aliados y enemistades, llegaron incluso a hacer que Rocío, otra de las participantes de esa temporada, abandonara la casa voluntariamente.

Igual que otros participantes de realities, años más tarde Cristian U fue noticia por un hecho que nada tiene que ver con el mundo del espectáculo, pero que refleje la personalidad conflictiva y los repudiables comportamientos que podía llegar a tener el exparticipante de GH. En 2019, Urrizaga fue condenado a la pena de dos años y cuatro meses en suspenso al haber sido encontrado culpable del delito de lesiones graves contra una mujer. El juicio oral y público estuvo a cargo de la jueza Ana Dieta de Herrero, integrantes del Tribunal Oral en Criminal (TOC) porteño N° 9 y fue por una causa iniciada en 2016. Los hechos, del que fue víctima una joven, ocurrieron en un boliche.