Bake Off: una emotiva velada en la que se definió quiénes son los finalistas

Agus, Damián, Agustina y Samanta, semifinal de lujo en Bake Off Crédito: Prensa Telefe

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de junio de 2020 • 01:50

Anteúltimo programa de Bake off Argentina. El popular reality entró en sus últimas dos emisiones y con cuatro reposteros en carrera, la noche del domingo marcó la última de las expulsiones. Los miembros del jurado, Pamela Villar, Damián Betular y Christophe Krywonis siguieron muy de cerca la performance de los participantes en esta instancia de la competencia.

Como es regla desde hace varias emisiones, la noche contó con tres desafíos, dos creativos y uno técnico. La conductora, Paula Chaves, dio la largada anunciando que el primer paso era el de hacer una isla flotante, para la que podían elegir el relleno, la salsa y la decoración. Ese desafío creativo, propuesto por Pamela Villar, parecía sencillo pero presentó algunas dificultades. Mientras Agus intentaba solucionar un problema de quemado, Samanta tapaba con decoración algunos errores de cocción. Sin embargo, al momento de presentar sus trabajos, los resultados fueron muy parejos.

El primero en llevar su postre fue Damián, a quien Betular le dijo: "La decoración no quedó como la tenía en mi cabeza, me hubiera gustado algo más moderno". Christophe se sumó a los elogios, y destacó que esa torta "daban ganas de comerla". Pamela concluyó: "Los sabores combinan perfectamente. Me encantó, pero no me termina de cerrar la decoración". Agustina no tuvo devoluciones tan positivas, Villar consideró que "estaba algo seca", y Damián opinó que "le faltó sofisticación". A pesar de tener muy buen sabor, la isla de Samanta recibió una observación muy puntual de Pamela: "Lo que no encuentro en la decoración, lo encuentro en el sabor. Me da pena porque está riquísima". Y sobre la de Agustina, Betular redondeó: "No veo una decoración que diga wow ".

El segundo desafío fue el técnico y lo propuso Christophe. Se trató de un postre París Brest, que puso en aprietos a los participantes porque reconocieron que jamás lo habían preparado. Luego de estudiar a fondo la receta y procurar respetarla en todos y cada uno de los detalles, llegó el momento de la presentación. El primer lugar fue para Damián, a quien Christophe le dijo que probar su París Brest fue como "estar en París". En segundo lugar quedó Samanta, por no haber logrado del todo el sabor en la avellana. Agustina en tercer lugar, y Agus en cuarto, también recibieron varias observaciones pero el jurado coincidió en que a pesar de eso, el resultado final fue notable.

La tercera prueba fue propuesta por Damián Betular y se trató de armar una caja de 48 bombones, en la que debía haber tres variedades y una de ellas horneada. Sin perder un instante, los cuatro semifinalistas comenzaron a trabajar el chocolate, pero se encontraron con muchos problemas al momento de desmoldar. No les fue fácil, hasta que finalmente pudieron cumplir la consigna.

En el momento de la devolución, Betular le dijo a Damián: "Cuando veía tu mesa nunca hubiera pensado que ibas a llenar la caja, que tuvieran brillo y que fueran ricos. Todo el tiempo estás al límite". Agus, que tuvo serias dificultades con los de chocolate blanco, recibió elogios y una corrección de Paemela. "Ahí hay una falla, no hubiera durado ni una hora porque se empezaba a desmoronar", le dijo. Una vez más, Samanta también fue felicitada por los especialistas, mientras que a Agustina le dijeron que sus bombones estaban bien, pero que "eran simples".

Con las tres pruebas superadas, finalmente llegó el momento de anunciar quiénes eran los tres finalistas del certamen. En primer lugar, fue mencionada Samanta, y luego Damián. Con Agus y Agustina frente a frente, Paula Chaves reveló que la expulsada era Agus. Con mucha emoción, los tres jurados le dijeron a ella que era una excelente pastelera, y que debía dedicar su vida a ello sin dudarlo. Entre lágrimas y abrazos, de esa forma todo quedó listo para que el próximo domingo sea la gran final de Bake Off.