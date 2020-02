De Tévez al "Duki": con qué hombres se vinculó sentimentalmente a Brenda Asnicar

La actriz fue vinculada sentimentalmente con el trapero "Duki" luego de divorciarse del hombre con el que estaba casada Crédito: Archivo

Luego de protagonizar Cumbia Ninja, la serie que produjo Fox para toda Latinoamérica y que la obligó a instalarse en Colombia, Brenda Asnicar mantuvo un perfil bajísimo durante un buen tiempo. No es que tuviera inactiva, sino que se dedicó de lleno a grabar Vos sos dios, un disco muy particular, que produjo de forma independiente y que contó con la colaboración de Lito Vitale, Julieta Rada, Emme y Charly Garcia. En el marco de lo que fue presentación muy particular, la ex Patito Feo tocó en Unísono, el estudio de Gustavo Cerati, junto al mismísimo Charly García e interpretó covers y temas propios.

Pero luego de la presentación de su disco en la Argentina, Asnicar volvió a recluirse en la intimidad de su hogar, y no se supo más nada de su vínculo hasta hoy, que Guido Záffora, panelista de Intrusos, aseguró que la actriz está separada. Además, el periodista aseguró que ella vive un romance con el trapero Duki, con el que mantenía un vínculo virtual e intercambiaron un par de likes y mensajes. Desde que la artista comenzó su carrera, cuando era apenas una adolescente, se la vinculó con figuras de distintos ámbitos. Quiénes fueron las parejas de la multifacética artista internacional.

Carlos Tévez

"Ya me olvidé de eso", dijo la actriz a la prensa argentina en 2018. "Trato de no recordar mi pasado, ponele que todo lo que uno hace es importante en la vida porque deja elecciones y uno aprende cosas de uno mismo. Me siento afortunada de haber tomado las decisiones correctas siguiendo mi corazón", sostuvo Brenda, intentando esquivar el tema "Tévez" en una entrevista. "No se qué telenovela se hacían. Hablar de esto hoy siento que no tiene sentido porque pasaron muchos años. Ahora hago foco en el amor. Si me pongo a analizar lo que pasó, terminó en el psicólogo", aseveró Asnicar en diálogo con Agarrate Catalina, por Radio Ciudad.

"Recuerdo todo de mi pasado con mucho respeto y cariño, pero sobretodo respeto", aclaró, luego, en un tuit.

Alejandro de Ángulo

A pesar de mantener un perfil bajísimo durante su relación con el empresario colombiano, en 2019 Asnicar le explicó a los medios algo sobre su día a día en Colombia. "Elegí vivir en Cali porque es una ciudad espectacular, llena de naturaleza, donde tengo mi jardín. Planté árboles en mi terraza, y eso jamás me hubiera pasado en Buenos Aires. Fue como un retiro espiritual, limpié mi mente y mi cuerpo", comenzó contando a la revista Hola Argentina. "Mi corazón tiene dueño y no es argentino, pero estoy muy bien acompañada. Muchos dejaron pasar el tren. Ahora ya es tarde. Además, es tan difícil dar con esa persona perfecta que cuando la encontrás, no la querés soltar por nada del mundo", señaló.

Cuando le preguntaron por el hermetismo con el que hablaba de su vida en ese entonces, sostuvo: "Hay gente que no quiere exponerse, que no es del medio y hay que respetar al otro. Son acuerdos que uno hace en su pareja. Además, decidí dejar de hablar de cosas que no suman en mi carrera". Como la declaración más impactante que dio, aseguró que tiene deseos de ser mamá: "Me encantaría ser una mamá joven, formar familia numerosa, tener cinco bebés, y al mismo tiempo seguir con mi carrera. Imagino que mis hijos van a ser tan activos como yo. Pero por ahora solo tengo ganas".

En su paso por el programa Cortá por Lozano, conducido por Verónica Lozano, contó cómo conoció a su marido. "Por una amiga en común. Me invitó a desayunar a su casa y cuando llegué estaba él. En ese momento, yo estaba de novia con un cubano y fue como que nos saludamos y le dije que me iba a casar", relató. Luego, agregó: "Y él dijo: '¿Cómo que te vas a casar? ¿Cuánto hace que estás saliendo?'. Y yo le respondí que hacía una semana". Brenda y Alejandro mantuvieron una amistad durante tres meses, hasta que ella se separó y ahí comenzaron una relación.

Duki

Mauro Ezequiel "Duki" Lombardo nació el 24 de junio de 1996 en el barrio de Almagro. Hijo de una abogada independiente especializada en derecho laboral y un diseñador gráfico. Surgió de El quinto escalón, el concurso de freestyle que se realiza en Parque Rivadavia y se convirtió en el principal referente del trap en Argentina. Su fama entre los más jóvenes creció a tal punto que pocos años después de lanzar sus primeros temas en Spotify, desembarcó en el Luna Park. Según sostuzo Záffora en Intrusos, Duki está enamorado de ella desde hace tiempo. "Cuando (Asnicar) se separó, volvió a la Argentina y lo empezó a acompañar en toda su gira por el país", aseguró el periodista.