Débora Plager respondió a las críticas por su participación en La Academia: “No pierdo credibilidad”

El regreso de Marcelo Tinelli a la televisión es inminente: el conductor estrenará una nueva temporada de ShowMatch la última semana de abril, y sumará el nuevo segmento, La Academia, donde los famosos deberán cantar, bailar y hacer acrobacias. Débora Plager es una de las participantes confirmadas para la competencia, y tras recibir críticas por aceptar la propuesta, decidió defender su decisión con un contundente descargo: “No pierdo credibilidad por hacer una pirueta en televisión”.

En diálogo con el programa radial Agarrate Catalina (La Once Diez), la periodista respondió cómo se toma las opiniones negativas sobre su nuevo desafío: “Me han preguntado si yo tengo miedo de perder mi credibilidad, pero mi credibilidad la pongo en juego cuando doy información, en mi trabajo como periodista, si entrevisto a alguien y no le hago una pregunta”.

“Ahí pongo en juego mi credibilidad, no por hacer una pirueta en televisión”, enfatizó. Plager aseguró que la sorprendió la forma en que los estereotipos siguen marcando la mentalidad de muchos: “Quiero ir contra el prejuicio de las mujeres profesionales, que es como si no pudiéramos mostrar el cuerpo o participar en cosas más descontracturadas”.

La periodista señaló que “las críticas son parte del juego”, y se animó además a referirse al “destape hot” que muchos de sus seguidores remarcan en las redes sociales, por sus posteos en bikini durante sus vacaciones. “Hace como siete años vienen hablando de eso; a mi marido le encanta sacar fotos y él es el que más me alienta para que no deje de lado mi parte personal con mi parte de periodista política”.

Plager reconoció que durante los inicios de su carrera era más “reservada” y prefería resguardar ciertos aspectos de su vida privada, pero admitió que ahora se siente mucho más cómoda con el mundo virtual. “La verdad que yo empecé al revés, porque de chica me esforzaba por resaltar que estudié, que hice una carrera, que me preparé; y ahora me gusta jugar con esa dualidad, con mi aspecto, mi imagen y también mi perfil profesional”.

“Yo voy a hacerlo con absoluta convicción así que ya estamos ensayando con todo el equipo”, sentenció. En este sentido, en su debut en la pista de ShowMatch deberá enfrentarse al punzante jurado, integrado por dos exBailando, Ángel De Brito y Pampita Ardohain, y por dos nuevos “jueces”: Jimena Barón y Hernán Piquín.

