Darío Barassi interrumpió 100 argentinos dicen para hacerle un reclamo a la producción

En 100 argentinos dicen cada vez son más los participantes que adoptaron la costumbre de llevarle comida a Darío Barassi. Esto se debe a los incansables pedidos del conductor hacia los jugadores para que le ofrezcan algún regalo comestible. Por eso, muchas familias deciden preparar delicias gastronómicas que llegan directamente hasta las manos del presentador.

Como el caso de la familia Stivelman, que antes de abandonar el estudio porque habían perdido, le confesaron a Darío que le habían llevado comida turca. “Esperen, ¿me trajeron algo? ¿Qué me trajeron?”, consultó Barassi luego de que le anunciaran por el auricular que los participantes le habían hecho varios regalos.

Darío Barassi interrumpió 100 argentinos dicen cuando la producción le incautó comida turca

“¿Ya te lo estás comiendo, Gisella?”, preguntó Barassi en tono burlón a una de las productoras, con la que ya había bromeado en otros programas debido a que está esperando un bebé.

“¿Comida turca? No sé si conozco tanto, a ver contame”, pidió el conductor. Y como la familia se estaba retirando del piso, el capitán del equipo cuestionó: “¿Me lo llevo?”.

Esta reacción provocó la desesperación automática de Barassi, quien apuntó a quienes estaban detrás de cámara. “No, no, pará, guardalo Luli, que no se lo lleven”, reclamó.

Así, entusiasmado por el regalo recibido, el conductor abandonó el centro del estudio y se dirigió hacia el sector de cámaras donde estaba la comida. Mientras inspeccionaba con suma atención que todo estuviera en orden, uno de los participantes le explicó qué preparaciones le habían llevado. “Son como fatay abiertos, hay bohios…”, dijo. “¿Bohios? ¡Amo los bohios! ¿Qué son, de verdura? ¿Hay empanadas de queso también?”, exclamó Barassi.

Frente a la cantidad de bandejas que le llevaron, indicó qué quería que hicieran con los paquetes. “Ya me lo llevan a mi camarín. Ay, estoy excitado”, soltó, entre gritos de alegría.

“Se quedan los Stivelman, un placer Marzullo”, dijo en broma Barassi dirigiéndose a la otra familia que debía quedarse en el estudio por haber ganado la ronda. Además, les solicitó que para el próximo programa también le hagan delivery.

LA NACION