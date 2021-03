Débora Plager, sobre su incorporación a “La Academia”: “Espero que me dé el cuerpo”

Débora Plager será parte de “La Academia” de ShowMatch . A pesar de haber aceptado el gran reto, la periodista aseguró que no dejará sus otros trabajos. “Espero que me dé el cuerpo”, expresó a LA NACION sobre este nuevo y particular proyecto, que se suma a su apretada agenda laboral.

“Debo estar un poco loca, la idea es poder compatibilizar todo. Seguir con mi trabajo, mi actividad profesional como periodista que significa la actualidad política, tanto en América (en Intratables) como en radio Rivadavia y mis columnas de opinión en el diario el Cronista. Y me tomaré este recreo, un poco loco, en el que espero que me dé el cuerpo”, dijo a este medio sobre sus proyectos de este año.

Plager se suma así al programa que marca el regreso de Marcelo Tinelli a la pantalla de eltrece y se anima a probarse en este particular desafío, que la alejará de su zona de confort. “La Academia” es el nuevo segmento de ShowMatch, en donde los famosos deberán demostrar su talento en diferentes habilidades, desde canto y baile hasta acrobacia. Habrá que ver en qué disciplina se destaca la periodista.

Más allá de ser una mujer que no está habituada a los escándalos mediáticos, Plager tendrá que sacar todo su carisma a la hora de enfrentarse al punzante jurado, integrado por dos exBailando, Ángel De Brito y Pampita Ardohain, y por dos nuevos “jueces”: Jimena Barón y Hernán Piquín.

Sobre la Academia

Tinelli, junto a su equipo de colaboradores habituales, sigue trabajando para preparar su desembarco en la televisión, luego de su ausencia durante 2020 debido a la pandemia. El reality presentará todo tipo de pruebas en las cuales los participantes deberán demostrar sus aptitudes y aprender aquellas disciplinas en las que no son necesariamente expertos.

Recientemente, el conductor y productor compartió en redes sociales la llegada de Carolina “Pampita” Ardohain como miembro del jurado. En lo referido a los participantes, los nombres confirmados por el momento son: Flor Vigna, Karina “La Princesita” Tejeda, Viviana Saccone, Mar Tarres y Agustín “Cachete” Sierra. Ahora se suma a esta lista la periodista de América. Y en los próximos días se confirmarán las nuevas incorporaciones a este ciclo, que tiene fecha de estreno en el mes de abril.

Con la colaboración de Fernanda Iglesias.

LA NACION