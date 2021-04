Marcelo Tinelli: “Extrañé un montón estar en la tele”

Falta muy poco para que Marcelo Tinelli vuelva a la televisión. Después de un año y seis meses sin pantalla, el conductor habló de cómo será el nuevo ShowMatch (que incluye un reality de talentos llamado “La Academia” y los viernes de humor) y contó las últimas novedades sobre el estado de salud de su exmujer Soledad Aquino.

“Estamos en La Flia. Acabo de ver el estudio y es espectacular”, comentó Tinelli hoy en Los ángeles de la mañana. Tras confirmar que el regreso está planificado para el lunes 26 de abril (o el lunes 2 de mayo a más tardar), el productor y conductor contó cómo será el primer programa: “Va a ser un especial. Vamos a tener invitados en el piso (entre ellos Martín Bossi), una gran apertura, una puesta en escena de bailarines y muchas sorpresas y notas”.

Además contó que “La Academia” irá de lunes a jueves porque los viernes estarán dedicados al humor y al nuevo reality llamado PolitiChef, una especie de parodia al certamen de cocina de Telefe, pero con políticos. “Es la vuelta a la tele después de un año y 6 meses. Extrañé la tele un montón. Tengo muchas ganas de volver”, expresó quien este año estará íntegramente abocado a su programa.

Ansioso porque el público vea lo que se viene, el conductor agarró el celular y en una especie de “Tinelli Cam” hizo una recorrida por La Corte, los nuevos estudios desde donde se emitirá el ciclo. “Es un lugar maravilloso, el estudio es de 1200 metros cuadrados. Está lleno de pantallas. El primer ritmo se llama ‘Cubo al cuadrado’, es un nuevo ritmo que hemos traído de afuera. Las parejas van a bailar dentro de un cubo en espejo. Visualmente son muy buenos aunque es muy difícil para bailar”, reveló mientras aseguró que al igual que el Cantando... este año no habrá público presente.

También aprovechó la oportunidad para revelar el enigmático que contó Ángel De Brito al inicio de su programa: “Personalmente es un músico que amo mucho porque compartió todo el comienzo mío de ‘Ritmo de la noche’, venía siempre con su banda. Tengo videos de cuando cantábamos con Diego Maradona, así que me encanta que sea de la partida. Tiene muchas ganas de bailar (...) Quien se suma es Cucho, el cantante de Los Auténticos Decadentes”.

Tinelli íntimo

Su recuerdo de Diego Armando Maradona enseguida motivó al periodista de espectáculos a preguntar por cómo está viviendo la pérdida de su gran amigo. “Siempre guardo un hermoso recuerdo. Para mí Diego nunca se fue, está al lado de todos nosotros. Jugábamos juntos al fútbol desde chicos, el en Argentinos, yo en San Telmo. Hemos compartido mucho. Esas comidas en Sevilla cuando me invitaba a la casa, tengo el más lindo de los recuerdos. Lo siento presente en todos lados”, señaló al tiempo que aseguró estar en constante contacto con Claudia Villafañe.

Minutos después, De Brito también le preguntó por el estado de salud de Soledad Aquino, la madre de Micaela y Candelaria, sus hijas mayores. “Fue un problema bastante severo. Tuvo una infección digestiva y una úlcera de duodeno que se le complicó y tuvo que terminar intervenida en terapia intensiva. Sigue internada, pero está bien. Ayer fuimos con Guille (Valdes) y recordamos las épocas donde yo me ponía medias blancas y remeritas debajo de la camisa y ella me decía que era un grasa. Le canté, le nombraba a todos los cantantes que a mí me gustan y ella me dice que son una grasada hasta que llegó Coti y le dijo: ‘Enseñale a él de música’”, confesó, entre risas, dando a entender el buen vínculo familiar que los une desde siempre.

Y agregó: “Está mucho mejor, acompañada por Mica y Cande. Ya camina por el cuarto, quiere agarrar el teléfono, así que bien. La primer semana fue de mucha preocupación”.

Por último, el conductor habló de sus ganas de vacunarse contra el Covid-19 y de cómo serán los protocolos en su programa. “Todavía no me vacuné, voy a esperar mi turno en la Argentina. Creo que lo más importante es que primero se vacunen los esenciales, después nos llegará el turno a nosotros”, aclaró quien ya lleva 16 hisopados realizados por su labor en el ámbito futbolístico.

“Si fuera por mi haría un hisopado semanal y más con un programa en vivo; es la nueva normalidad a la que tenemos que adaptarnos. En el verano hicimos un viaje a Mendoza con amigos y les pedí el hisopado a todos. Algunos se reían, pero me parece fundamental. La segunda ola es fuerte, tenemos que cuidarnos mucho”, concluyó.

LA NACION