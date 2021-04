Juana Repetto estalló contra una seguidora que hizo comentarios ofensivos sobre su hijo

Juana Repetto está embarazada de su segundo hijo, junto a su pareja, Sebastián Graviotto, y muestra el día a día de la dulce espera en su cuenta de Instagram. Además, publica tiernas imágenes acompañada de su primogénito, Toribio, cada vez más ansioso por conocer a su hermanito. Sin embargo, algunas seguidoras le responden las historias con críticas hacia el pequeño de cuatro años. La actriz estalló al leer los mensajes de una hater y decidió responderle públicamente.

Juana compartió varias fotos de su hijo durante las Pascuas y una usuaria hizo comentarios ofensivos sobre el pelo y la vestimenta del niño. La actriz expuso los insultos de la mujer en sus stories con capturas de los mensajes sobre su físico y el de Toribio: “¡Qué horror! ¿Por qué mostrás lo mucho que engordaste y de esta forma?”.

La actriz le respondió públicamente a la hater que criticó "el look" de su hijo Instagram Stories @juanarepettook

“¿Qué mier.. le dejás ponerse? ¿Calzas?”, se lee en otra de las imágenes publicadas. En cada historia, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto fue agregando sus respuestas: “Sí maestra, si se quisiera poner un vestido también ‘lo dejo’; una vez más, una mujer, al parecer madre… ¡Así estamos che!”.

La misma usuaria le comentó otra postal donde aparecía el pequeño Toro: “Qué asco el pelo de este niño mi Dios”. Furiosa e indignada, Repetto compartió una reflexión: “¿Asco el pelo de mi niño? Puede no gustarte, pero, ¿asco? Me miraría un poco hacia adentro, lo que es uno más allá de lo físico y repensaría si asco me da el pelo de un niño o los comentarios de una mujer adulta con respecto hacia otra mujer y un niño”.

Juana Repetto, furiosa con una usuaria que dijo que le daba "asco" el pelo de su hijo Toro

“Le mandamos un besito a la señora, nos importa un bledo su opinión. Nosotros pasamos un día divino”, cerró la actriz, junto a una selfie nocturna. Después de celebrar las Pascuas en familia, Juana compartió su alegría porque su hijo empezó a jugar fútbol y volvió muy entusiasmado de su primera clase.

LA NACION