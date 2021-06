Demi Lovato dio una entrevista y le llovieron las críticas por un detalle

Demi Lovato recibió una verdadera catarata de críticas luego de dar una entrevista a la TV estadounidense. Es que, durante la nota, la cantante sostuvo un micrófono que mostraba el logo de una gaseosa baja en azúcar, lo que fue considerado una fuerte “contradicción” para quienes siguen la carrera de Lovato.

Todo comenzó cuando, semanas atrás, Lovato criticó a The Bigg Chill, una tienda de yogurt congelado de Los Ángeles por promover la “cultura de la dieta”. “Me resulta extremadamente difícil pedir helado de yogur en The Bigg Chill porque hay que pasar frente a toneladas de productos sin azúcar primero. No pongan excusas. Mejoren eso, por favor”, escribió Lovato en un mensaje privado a la compañía. Luego, la cantante compartió las capturas del chat en sus Instagram Stories.

Los mensajes de Demi Lovato a una tienda de yogur congelado

Su publicación causó fuertes repercusiones entre sus seguidores, que la apoyaron inmediatamente. Sin embargo, todo cambió cuando, en las últimas horas, la vocalista dio una entrevista durante los premios iHeartRadio Music Awards en la que debió sostener un micrófono con el logo la marca Dr Pepper Zero Sugar, una gaseosa dietética.

Demi Lovato fue criticada por dar una nota sosteniendo un micrófono con el logo de una gaseosa dietética

“¿No estabas ahí para promocionar Dr. Pepper sin azúcar después de intentar cerrar un lugar por servir helado dietético?”, escribió un usuario de Twitter. En otros mensajes, se pudo leer: “No les importó intentar cancelar una tienda haciendo un enorme berrinche en las redes sociales, pero no se enojan con esto. Creo que no luce hipócrita, es hipócrita”.

A pesar de las críticas, algunos usuarios defendieron a la vocalista. “A mí tampoco me gusta Demi, pero esto es ridículo, ¿a quién le importa? No es hipócrita, la estaban entrevistando, dudo que supiera siquiera lo que estaba escrito en el micrófono”. Entre sus defensores, otro usuario tuiteó: “Dr. Pepper patrocinaba el programa. ¿Creen que Demi hubiera podido hacer algo al respecto?

