Denuncian que los productores de Taboo no les habrían pagado a Flavio Mendoza y su elenco

Flavio Mendoza se sumó a un reclamo de otros artistas del elenco de Taboo dirigido a los productores de la obra, que desde octubre hasta noviembre de 2021 se presentó en el Teatro Astor Piazzolla Tango. Según informaron los involucrados, en diciembre se dio de baja el espectáculo con la promesa de que volvería en enero, pero eso no sucedió. A raíz de este hecho, uno de los miembros del staff, el actor Nacho Gonatta, denunció en su cuenta de Instagram que aún no terminó de cobrar por su trabajo.

“La verdad me encantaba hacer Taboo, un gran desafío por donde lo mires y lamento mucho que haya terminado todo tan mal. Yo rechacé otros trabajos para la temporada de verano, e imagínate que aún me deben dinero, así que si ves a los productores, recordárselos”, escribió el artista en la red social.

La denuncia de Nacho Gonatta sobre la falta de pago por Taboo

Este miércoles, tras la repercusión que generó su video, Nacho hizo un descargo en sus redes sociales en el que pidió que no le adjudiquen palabras que él no dijo. “De todo lo que me estuvieron preguntando sobre Taboo y la información que se desató hoy en los medios tras la historia que subí solo diré que lo único que yo dije es lo que vieron salir de mi boca, y así va a ser”, escribió el bailarín.

El descargo de Nacho Gonatta tras la repercusión por su mensaje Instagram: @nachogonatta

Gonatta se refería a la noticia que trascendió el martes por la tarde cuando Diego Estevez, periodista de A la tarde (América), mencionó el tema en el programa que conduce Karina Mazzocco y reveló: “La obra la ponen en cartel desde octubre hasta noviembre, y en diciembre, les dicen que frenan. No les dan explicaciones. La promesa es que volvían en enero. El problema, es que dejaron de lado trabajos, porque estaban seguros de que volvían. Todos quedaron varados porque se suspendió. El reclamo es contra los medios del teatro. Flavio quedo en el medio por ser director. En diciembre, se comprometieron a todos los artistas. Lo que tienen sus obras es un gran despliegue: artistas, contratos firmados, y en este caso, Flavio como productor”, informó el panelista.

Denuncian estafa a Flavio Mendoza y a un elenco de 20 artistas

Flavio, quien fue convocado para dirigir la obra, se sumó al reclamo con un video que publicó en sus redes. Por su parte, el cronista del ciclo de América TV, agregó más información. “Tucho” contó que los contratos están retenidos por los productores del teatro. Además, explicó que los artistas habrían sido reclutados por los dueños del establecimiento artístico ubicado en la calle Florida. Finalmente, señaló que el creador de Stravaganza (Mendoza) se asoció a una actriz que ofició de co-directora, y que él no estaría vinculado con la parte económica del proyecto.

Por su parte, la columnista Cora Debarbieri recordó que Flavio ya hizo Taboo en 2017 en el Broadway. Y que, a diferencia de aquella ocasión, ahora “lo vinieron a buscar, y le dijeron: ‘Queremos esta idea tuya, y queremos que vos seas el director’”. A su vez, la panelista señaló que “los 15 actores y cinco técnicos” que formaban parte de la puesta en escena cobraban alrededor de “3000 pesos por cada función”. Al parecer, algunos habrían percibido el dinero, pero la mayoría no. Por ese motivo, los artistas se agolparon en la puerta del lugar para hacer un reclamo hasta que fueron replegados por la Policía.