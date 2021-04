Denuncian una fiesta de casamiento con 200 invitados en un predio de Leandro Penna, el bañero de Marley

Gerardo Martínez, el jefe comunal de la localidad cordobesa de Potrero de Garay, denunció que en un predio de la localidad se había realizado el pasado viernes una fiesta de casamiento con la presencia de unos 200 invitados, violando de este modo el decreto que establece restricciones a este tipo de eventos a causa del coronavirus.

Según el jefe comunal, los festejos se realizaron en un campo correspondiente a Leandro Penna, conocido como “el bañero de Marley”, ya que quien se casaba era su hermano Guillermo Penna.

En sus redes sociales, Penna negó que el acontecimiento se haya realizado. Aseguró que la fiesta fue suspendida, que solo asistieron familiares a la boda y que el intendente había “mentido en sus dichos”.

El lugar donde se desarrolló la fiesta, en un campo perteneciente a Leandro Penna, según lo que denunció el intendente de Potrero de Garay Antena 3

Martínez aseguró que él mismo había concurrido al lugar donde se desarrollaban los festejos del casamiento de Guillermo Penna el pasado viernes, en el campo El Refugio, ubicado en la citada localidad cordobesa, ubicada a 70 kilómetros al sudoeste de la capital provincial.

Esta propiedad pertenece a Leandro Penna, el modelo que fue conocido en su momento como “el bañero de Marley”, por su participación como guardavidas en un programa que el conductor tenía en Telefe hace unos años, llamado “El muro de Marley”.

De acuerdo al jefe comunal, en el lugar del evento “hubo entre 150 a 200 personas”, algo que claramente contradecía las normativas del DNU que implica una serie de restricciones para los encuentros sociales para atenuar los efectos de la segunda ola del coronavirus en la Argentina.

“Había funcionarios, personajes de la farándula y miembros de la COE (Comisión de Operaciones de Emergencia)”, relató Martínez a la señal cordobesa Cadena 3.

De acuerdo al testimonio del intendente, se les notificó a los presentes que no podían continuar con el evento, pero “nos pasaron por arriba” y no se levantó la fiesta. “Los miembros del COE provincial sacaban chapa delante del personal policial y comunal diciendo que como eran miembros de o conocidos de iban a levantar el teléfono e iban a seguir con el evento”, agregó.

El intendente de Potrero de Garay no quiso, sin embargo, dar los nombres de ningún funcionario ni de ninguno de los famosos presentes. “Los abogados me pidieron que no diga nombres porque vamos a iniciar las acciones legales”, aseveró.

Denuncian una fiesta de casamiento con 200 personas en el domicilio de "el bañero de Marley"

De acuerdo a la citada cadena, el fiscal Diego Fernández convocó al intendente para que ratifique ante la justicia lo expuesto en diferentes medios de comunicación, puesto que en las actas que se labraron no había especificado la presencia de personalidades ni de personal del COE.

El descargo de Penna

Visiblemente enojado por la denuncia realizada por Martínez, Leandro Penna utilizó sus redes sociales para negar los cargos que le atribuían como propietario del lugar donde supuestamente se desarrolló la fiesta.

Leandro Penna escribió varios descargos en sus historias de Instagram, asegurando que la fiesta no había existido tal como comentó Martínez Instagram / Lenadro Penna oficia

“Niego todo lo dicho por el presidente comunal (sic) y les cuento a todos que después de haberse tomado las medidas por Covid-19 tuvimos que suspender todos los festejos de la boda”, contó el modelo y actor, que actualmente vive en Chile, a través de un texto en una de sus historias en Instagram.

“Se realizó la ceremonia religiosa a las 16 y el civil a las 17.30, algo que fue constatado por la policía, los cuales muy amablemente hicieron el trabajo”, agregó el exayudante de Marley, para aclarar el tema de las fotos del casamiento que circularon en redes sociales, donde efectivamente se ve la ceremonia del casamiento de su hermano.

Con respecto a la carpa donde se supone que se había realizado la fiesta y que fue exhibida en diversos medios, el modelo escribió: “También queremos contarles que el dueño de las carpas tenía cuatro eventos, los cuales se suspendieron y tuvo que ser hospitalizado. El hombre nos dijo con lágrimas en los ojos: ‘Me fundí'”.

Luego, en un video que subió a las redes y que grabó el pasado domingo, el mismo Penna volvió a insistir en que no se había realizado la fiesta, que alguien estaba “mintiendo innecesariamente” y que a la boda solo había asistido “la familia mía”.

Leandro Penna subió a las redes fotos del casamiento de su hermano Guillermo, pero aseguró que no hubo fiesta para 200 personas INstagram / Leandro Penna o

“Yo no pude asistir porque estoy en Chile y los vuelos están restringidos. Me hubiese encantado estar ahí en un día tan importante para mi hermano”, agregó.

El video finaliza con la reiteración de que para él la noticia de la boda de su hermano con fiesta incluida le parecía “falsa, innecesaria” y que “no sé para qué, porque no hace falta”.

“Tiene mi teléfono y yo lo llamé ayer (al intendente) donde le di la tranquilidad de que no había más de 45 o 50 personas que era mi familia íntima”, concluyó.

LA NACION