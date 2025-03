Detuvieron a Santiago Martínez, el exparticipante de Love is Blind acusado de violencia de género

Santiago Martínez , el exparticipante del reality Love is Blind , quedó detenido en el marco de la causa donde fue denunciado por su esposa, Emily Ceco , por violencia de género. En las próximas horas será indagado por la fiscal de Morón María Laura Cristini por tentativa de homicidio agravado por el vínculo, privación ilegítima de la libertad y lesiones leves.

Así lo informaron a LA NACIÓN fuentes judiciales. Martínez fue detenido en la casa de sus padres, situada en Ituzaingó, por personal de la policía bonaerense. Cristini está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°12 de Morón, especializada en violencia de género.

Ceco había hecho una denuncia pública en el canal de streaming Bondi, donde se presentó en uno de los programas con moretones en la cara. Después hizo la presentación ante la Justicia. Es representada por el abogado Roberto Castillo. La joven contó que Martínez la golpeó brutalmente y ella, después, terminó escapándose de la casa, en donde convivían.

“Por favor, no me pegues”

El día en que la víctima hizo la denuncia pública

Según relató la joven, todo sucedió después de una despedida de soltera sorpresa que le habían organizado su madre, sus hermanas, su tía y sus primas. A Martínez no le gustó que ella interactuara con los artistas de la obra Sex, a donde había ido por su despedida. Ceco sostuvo que al llegar a su casa tuvieron una fuerte discusión y por eso, ella había decidido cambiarse e irse de ahí. “La llamé a mi mamá para avisarle que me iba y él me sacó el teléfono de la mano antes de que me atienda y con mirada amenazante me puso el teléfono en la cara para controlar lo que yo decía. Cuando le dije ‘ma, me parece que voy a casa ahora’ me cortó la llamada y me dijo: ‘vos no te vas a ningún lado’”. Ella le pidió por favor que la dejara irse y se corriera de la puerta de la habitación.

La joven, siempre según su relato, comenzó a juntar sus cosas para irse, pero Martínez la golpeó en la cabeza de espaldas. “Le dije ‘por favor no me pegues’ y me dice ‘sos una p...’ y me pegó dos trompadas más. Me paré y me quise ir de la habitación, pero me trabó contra la puerta y me empujó contra la cama (...) ahí me empezó a ahorcar con mis brazos”, explicó y mostró las marcas que le quedaron en los brazos y el moretón del ojo izquierdo.

Emily de Love is Blind denunció a su marido por violencia de género

“Le decía ‘por favor Santiago dejame’. Yo estaba toda chiquitita contra la cama y le empecé a pegar con las rodillas en la espalda para que se vaya y me dice ‘me estás pegando... Hace dos horas no llorabas, llorá ahora (...)’”, relató Ceco, entre lágrimas y agregó: “Lo empujé y le pegué una patada en los huevos. Se tiró contra mí y me empezó a ahorcar y me tapaba la boca para que no grite. Le mordí la mano para que me soltara y ahí me pone la cara contra la cama y me empieza a pegar en la cabeza. Le pedía por favor que parara; empecé a gritar por ayuda y me tapó la boca y me empezó a ahorcar”.

“Cuando logré soltarme un poco lo escupí porque era el único método de defensa que tenía para que se corra, y me dijo ‘sos una negra villera, siempre fuiste así’. Mientras me pegaba, me empezó a escupir”, continuó la joven.

Sostuvo que, cuando advirtió que los vecinos podían escuchar los gritos, Martínez fue a buscar hielo para ponérselo en el ojo y le dijo: “Tranqui, amor, esto en dos días se te va”.

La joven dijo que, tras lo que pasó, su pareja no la dejaba salir de la casa. Y relató que, por miedo, le hizo creer que se iba a quedar, que lo iba a perdonar y que no iba a denunciarlo: “Fingí hasta el domingo a la tarde que estaba todo bien”. Asimismo, contó que sentía mucho dolor por los golpes en la cara, pero que él todo el tiempo buscaba restarle importancia y le pedía perdón.

LA NACION