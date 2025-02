Emily de Love is Blind denunció a su marido, Santiago Martínez, por violencia de género: “Tuve que escaparme”

Este jueves, la exparticipante de Love is Blind (Netflix) Emily Ceco denunció a su esposo Santiago Martínez por violencia de género. Luego de que trascendiera de que la pareja que surgió dentro del reality estaba separada, la joven rompió el silencio en el programa de streaming Bondi y reveló los escalofriantes detalles de la ruptura: contó que su pareja abusó verbalmente de ella, la golpeó brutalmente y ella terminó escapándose de la casa que compartían.

Emily Ceco denunció a su marido Santiago Martínez por violencia de género (Foto: Instagram @santunahuel)

Emily Ceco reveló en el programa El ejército de la mañana conducido por Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno que el martes por la mañana denunció a Santiago Martínez por los hechos que ocurrieron entre la noche del viernes y la madrugada del sábado. “Nosotros nos íbamos a casar de vuelta ahora por iglesia, porque en el programa nos habíamos casado solo por civil. Mi mamá con mis hermanas, mis tías y mis primas me organizaron una despedida de soltera sorpresa. Igual nada justifica lo que hizo”, expresó. Fueron a ver la obra Sex.

Cuando ella le contó sobre la despedida, él la alentó a que fuera: “Me dijo ‘qué bueno, anda, pasala lindo, disfruta, divertite’, algo supernatural, la reacción que esperaba que tuviera el Santiago con el que yo vivía”. Estuvieron en contacto todo el día, y cuando salieron de la obra lo pasaron a buscar por la casa de unos amigos en Liniers. “Cuando llegamos a casa, ya medio que no me hablaba”, relató Emily y contó que ella se acercó a abrazarla, pero él comenzó a insultarla.

Según detalló, a Martínez, no le gustó que participara del show e interactuara con los artistas. Ceco contó que se cambió y pidió un auto para irse de la casa: “La llamé a mi mamá para avisarle que me iba y él me sacó el teléfono de la mano antes de que me atienda y con mirada amenazante me puso el teléfono en la cara para controlar lo que yo decía. Cuando le dije ‘ma me parece que voy a casa ahora’ me cortó la llamada y me dijo: ‘vos no te vas a ningún lado’". Ella le pidió por favor que la dejara irse y se corriera de la puerta de la habitación.

Santiago Martínez y Emily Ceco se casaron en Love is Blind (Foto: Instagram @santunahuel)

Emily empezó a juntar sus cosas para irse y él la golpeó en la cabeza de espaldas. “Le dije ‘por favor no me pegues’ y me dice ‘sos una p***’ y me pegó dos trompadas más. Me paré y me quise ir de la habitación, pero me trabó contra la puerta y me empujó contra la cama (...) ahí me empezó a ahorcar con mis brazos”, explicó y mostró las marcas que le quedaron en los brazos y el moretón del ojo izquierdo.

“Le decía ‘por favor Santiago dejame’. Yo estaba toda chiquitita contra la cama y le empecé a pegar con las rodillas en la espalda para que se vaya y me dice ‘me estás pegando hija de p***. Hace dos horas no llorabas, llorá ahora (...)’”, relató Emily entre lágrimas y agregó: “Lo empujé y le pegué una patada en los huevos. Se tiró contra mí y me empezó a ahorcar y me tapaba la boca para que no grite. Le mordí la mano para que me soltara y ahí me pone la cara contra la cama y me empieza a pegar en la cabeza. Le pedía por favor que parara; empecé a gritar por ayuda y me tapó la boca y me empezó a ahorcar”.

“Cuando logré soltarme un poco le escupí, porque era el único método de defensa que tenía para que se corra, y me dijo ‘sos una negra villera, siempre fuiste así’. Mientras me pegaba, me empezó a escupir”, continuó. Luego relató que, cuando advirtió que los vecinos podían escuchar los gritos, Santiago fue a buscar hielo para ponérselo en el ojo y le dijo: “Tranqui amor, esto en dos días se te va“.

Ceco contó que, tras lo que pasó, Santiago no la dejaba salir de la casa. Emily relató que, por miedo, le hizo creer que se iba a quedar, que lo iba a perdonar y que no iba a denunciarlo: “Fingí hasta el domingo a la tarde que estaba todo bien”. Asimismo, contó que sentía mucho dolor por los golpes en la cara, pero que él todo el tiempo buscaba restarle importancia y le pedía perdón.

Emily denunció a Santiago Martínez por violencia de género; ellos se conocieron en el reality Love is Blind y se casaron (Foto: Instagram @santunahuel)

El domingo a la tarde, cuando Santiago salió a sacar la basura, se comunicó con su hermana para pedirle ayuda y le mostró como tenía la cara. Le pidió un auto y cuando encontró la oportunidad, se fue de su casa con la ropa que tenía puesta y las llaves: “Me escapé de mi casa y con mucho miedo”. Emily se fue a la casa de su hermana y rápidamente empezó a recibir mensajes de Martínez, quien incluso la acusaba de haberse ido “con otro”.

“Tenía la decisión de denunciarlo desde el minuto uno, pero quería esperar para hacerlo porque estaba muy mal”, expresó la joven. A su vez, contó que Martínez le enviaba mensajes todo el tiempo e incluso llego a decirle que, aunque no volvieran a estar juntos como pareja, tenían “trabajos pautados por San Valentín” que cumplir. Ella al final terminó accediendo, pero su hermana le prohibió volver a acercarse a él y le sacó el teléfono. Él llegó a pedirle que se escapara para poder hacer los trabajos: “Le decía que sí, para que él esté tranquilo hasta que yo tuviera la perimetral”.

Emily Ceco explicó que denunció a su ex por violencia de género y que, además de la perimetral, tiene un botón antipánico. Ella lo bloqueó de las redes, por lo que él empezó a mandarle mails: “Me pedía por favor que no hiciera la denuncia pública porque quería seguir trabajando”. El lunes a la mañana fue al departamento a buscar ropa porque pensó que no estaba, pero la esperaba y llegó a pedirle “perdón de rodillas y llorando”.

La exparticipante de Love is Blind, Evangelina Novo, salió a defender a Emily luego de que denunciara a Martínez (Foto: Instagram @evangelina.novo)

Luego de que se hiciera pública la denuncia, Evangelina Novo, otra exparticipante de Love is Blind, salió a darle su apoyo a Ceco. “Dios, qué infierno. Me solidarizo con Emily y repudio a Santiago. Ojalá tengas la condena judicial y social que te merecés”, escribió en Instagram. Asimismo, la exparticipante Julieta Fennema expresó: “Recién termino de ver la nota. Emily menos mal que saliste de ahí estoy segura de que en un tiempo vas a volver a ser la Emily simpática, alegre y amorosa que nosotras conocimos. Tenés una familia hermosa y amigos que te aman y apoyan incondicionalmente”.

La exparticipante del reality Julieta Fennema también le dio su apoyo a Emily (Foto: Instagram @julietafennema)

En el comunicado, Fennema también se refirió a Martínez y lo describió como un “manipulador, mentiroso, sínico y golpeador”. “Espero que nunca más en la vida toques a una mujer. Le mandaste mensajes a Emily para seguir con las publicidades que tenían pactadas después de hacerle lo que le hiciste. Sínico. Mientras le mandabas mensajes a otra chica para que vaya a tu casa a tomar algo el domingo. Que esto te sirva para entrar al Bailando, inútil”, sentenció.

La cuestionable actitud de Santiago con Emily en Love is Blind

Por otro lado, los usuarios de las redes sociales no tardaron en hacerse eco de la denuncia de Ceco y, quienes vieron en reality, recordaron cuestionables actitudes que tuvo Santiago. Compartieron una escena de ambos comiendo fideos en la cocina en la que estaban manteniendo una tensa conversación. En un momento él, de manera agresiva, le sacó el plato y lo guardó en la heladera sin que ella pudiera hacer nada.