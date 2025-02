Tras la denuncia por violencia de género, Santiago Martínez de Love is Blind fue echado de su trabajo

El jueves se desató un escándalo alrededor del reality de citas a ciegas Love is Blind (Netflix). La exparticipante Emily Ceco denunció a su marido Santiago Martínez, a quien conoció en el programa, por violencia de género. Luego de que trascendiera que estaban separados justo unos días antes de que se casaran por iglesia, ella rompió el silencio y relató las agresiones y golpes que recibió y que la llevaron a escaparse de la casa en la que convivían. Así como excompañeros del reality le dieron la espalda al joven, uno de los lugares en los que trabajaba lanzó un comunicado en el que confirmó que lo desvinculaban de su puesto.

Luego de que se hiciera pública la denuncia de violencia de género contra Santiago Martínez, desde el canal River Play Digital comunicaron que lo apartaron de la programación. “Manifestamos nuestro repudio absoluto a los hechos de público conocimiento. Por ende se decidió la desvinculación de manera inmediata de nuestro streaming Qué distintos somos”, expresaron por medio de un comunicado que compartieron en sus historias de Instagram.

“En nuestro espacio no hay ni habrá lugar para quienes ejerzan o justifiquen cualquier tipo de violencia. Nos solidarizamos con la víctima y reafirmamos nuestro repudio ante estas situaciones”, finalizaron. En resumen, Martínez fue apartado de manera inmediata del programa de streaming Qué distintos somos.

La popularidad de Santiago Nahuel Martínez creció considerablemente tras su participación en el reality. En el primer episodio de Love is Blind, cuando tuvo su primera cita a ciegas con Emily, le dijo: “¿Me creés si te digo que soñé con vos?“. La relación avanzó y terminaron casándose. Cuando el programa finalizó comenzaron a trabajar juntos para diversas marcas y a subir contenido a sus redes sociales. Incluso, Ceco reveló que después de las agresiones verbales y físicas, él le pidió que, aunque no volvieran a estar juntos, concretaran los compromisos laborales que tenían pautados juntos para San Valentín.

El jueves, luego de que la separación se hiciera eco en las redes sociales, Emily estuvo en el programa de streaming El ejército de la mañana (Bondi) y contó que el viernes, luego de regresar a su casa de su despedida de soltera, Santiago empezó a insultarla, agredirla y golpearla. “Le dije ‘por favor no me pegues’ y me dice ‘sos una pu**’ y me pegó dos trompadas más. Me paré y me quise ir de la habitación, pero me trabó contra la puerta y me empujó contra la cama (...) ahí me empezó a ahorcar con mis brazos”, relató entre lágrimas y mostró las marcas que le quedaron en el cuerpo y el moretón en el ojo izquierdo.

Ceco contó que, tras lo que pasó, Santiago no la dejaba salir de la casa, por lo que tuvo que fingir que “todo estaba bien” hasta que el domingo pudo escaparse. Él le envió varios mensajes, los cuales en las últimas horas se hicieron públicos. Uno de ellos decía: “Obviamente, no te pido que olvidemos, pero sí te aseguro que esos días de peleas, gritos, insultos, de enojarme y transformarme van a desaparecer” (...) “Y sí, te fallé y me equivoqué como nunca en la vida pensé en la vida que me podía suceder. Mis traumas de chico y esa infancia de mier** al final aparecieron, y estoy dispuesto a trabajar para solucionarlo”.

El jueves, Fefe Bongiorno compartió en X la denuncia penal por violencia de género que presentó Emily Ceco contra Martínez el martes 11 de febrero en la localidad de Gral. Rodríguez. Allí relató todo lo que sucedió entre la noche del viernes 7 y la madrugada del sábado 8. Además de la perimetral, le dieron un botón antipánico. Hasta el momento, Santiago Martínez no se pronunció al respecto.

