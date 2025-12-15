Detuvieron al hijo de Rob Reiner por el asesinato de sus padres

Este lunes por la tarde (hora local) detuvieron a Nick Reiner, hijo de Rob Reiner y Michele Singer Reiner, como principal sospechoso del asesinato de sus padres, cometido este domingo por la noche en su casa de Los Ángeles. El hombre, de 32 años, permanece bajo custodia del Departamento de Policía de la ciudad.

Si bien la policía de Los Ángeles no anunció oficialmente el arresto, los registros carcelarios en línea indican que Reiner fue detenido el domingo por la noche e ingresado en la cárcel Parker Center durante la mañana del lunes, informó The New York Times. La fianza fue fijada en US$4.000.000.

De acuerdo con el diario Los Ángeles Times, la vivienda, ubicada en el 200 de Chadbourne Avenue no presentaba signos de ingreso forzado. Además, los cuerpos del matrimonio —él de 78 años y ella de 68— mostraban lesiones compatibles con apuñalamiento, según confirmaron fuentes policiales citadas por el mismo medio.

Rob Reiner al lado de su hijo Nick en la gira de prensa de la película Being Charlie, que se estrenó en 2016 y donde trabajaron juntos Captura

Nick Reiner había hablado públicamente a lo largo de los años sobre sus luchas con el consumo de drogas y períodos de situación de calle. “Cuando estaba ahí, podría haber muerto”, declaró en una entrevista a la revista People en 2016, y añadió: “Es pura suerte. Te arriesgás y esperás triunfar”.

El doble crimen

El director y actor estadounidense y su esposa fueron encontrados muertos este domingo por la noche en su residencia del barrio de Brentwood. Familiares de Reiner fueron los encargados de confirmar las muertes durante la noche del domingo. El portavoz de la familia, que no reveló su identidad, expresó su pesar por el fallecimiento de Rob y Michele, y pidió “privacidad en este momento de profunda conmoción”.

El hecho se conoció tras un llamado de emergencia que alertó al Departamento de Bomberos de Los Ángeles. Al ingresar al domicilio, los agentes encontraron a la pareja sin vida y dieron aviso a la policía, que activó el protocolo correspondiente. Detectives especializados trabajan desde entonces en la escena para recolectar pruebas y avanzar en la investigación.

Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner. Barry King - FilmMagic

Reiner fue un director, productor y actor con una trayectoria de más de cinco décadas en la industria del entretenimiento estadounidense, durante las que participó en algunas de las películas más reconocidas de Hollywood desde la década de 1980.

A fines de la década de 1980 conoció a la fotógrafa Michele Singer durante el rodaje de una de sus películas más conocidas, Cuando Harry conoció a Sally... La pareja se casó en 1989, el mismo año en que se estrenó la película, y tuvieron tres hijos, entre ellos, Nick.

Como director, encadenó una serie de éxitos durante la segunda mitad de la década de 1980 y comienzos de los años 90. Entre sus títulos más conocidos figuran Cuenta conmigo (1986), La princesa prometida (1987) y Cuando Harry conoció a Sally… (1989).

En 1990 dirigió Misery y dos años más tarde estrenó Algunos hombres buenos, un drama judicial protagonizado por Jack Nicholson y Tom Cruise. Por esta película fue nominado al Premio Óscar como Mejor Director en 1993, aunque el film perdió frente a Los imperdonables, de Clint Eastwood.