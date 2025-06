Día del periodista: siete grandes investigaciones periodísticas que llegaron a la pantalla grande

El cine muchas veces sirve para conocer la historia, para interiorizarse sobre algunos acontecimientos que pasaron hace unos años o tal vez siglos, para entender, por ejemplo, qué es y cómo funciona un cónclave, tal y como sucedió recientemente con la película nominada al Oscar de Edward Berger, o para descubrir aquellas investigaciones periodistas que impactaron de lleno en poderosos magnates e incluso en el gobierno de los Estados Unidos. Este 7 de junio se conmemora el Día del Periodista y una buena forma de reconocer el trabajo que realizan los comunicadores es recordar aquellas grandes investigaciones que se hicieron en redacciones o estudios de televisión y llegaron a la pantalla grande.

1) Ella dijo (She Said)

Sigue la investigación que realizaron las reporteras de The New York Times, Megan Twohey y Jodi Kantor, en 2017, en la que expusieron los abusos sexuales del famoso productor de Hollywood Harvey Weinstein, el cual evidenció cómo la industria del cine guardaba silencio ante este tipo de situaciones y desencadenó el movimiento #Metoo en todo el mundo. La película está basada en el libro que escribieron las periodistas titulado She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement.

Ella dijo de 2022, está protagonizada por Carey Mulligan y Zoe Kazan (Foto: IMDb)

Ficha técnica

Reparto: Carey Mulligan, Zoe Kazan, Patricia Clarkson, Andre Braugher, Samantha Morton, Jennifer Ehle y Ashley Judd

Carey Mulligan, Zoe Kazan, Patricia Clarkson, Andre Braugher, Samantha Morton, Jennifer Ehle y Ashley Judd Dirección: Maria Schrader

Maria Schrader Año: 2022

2022 Duración: 129 minutos

129 minutos Dónde verla: Netflix

Ella dijo, tráiler oficial

2) En primera plana (Spotlight)

Reconstruye la investigación que hizo un equipo de periodistas de The Boston Globe en 2001, con la que destapó los casos de abuso sexual infantil cometidos por curas católicos del estado de Boston, Massachusetts, los cuales fueron ocultados durante años. Ganó el Oscar a mejor película y mejor guion adaptado.

En primera plana de 2015 está protagonizada por Michael Keaton, Mark Ruffalo, Rachel McAdams y Liev Schreibe (Foto: IMDb)

Reparto: Michael Keaton, Mark Ruffalo, Rachel McAdams, Liev Schreiber, Brian d’Arcy James, John Slattery, Stanley Tucci y Billy Crudup

Michael Keaton, Mark Ruffalo, Rachel McAdams, Liev Schreiber, Brian d’Arcy James, John Slattery, Stanley Tucci y Billy Crudup Dirección: Tom McCarthy

Tom McCarthy Año: 2015

2015 Duración: 128 minutos

128 minutos Dónde verla: Max

En primera plana (Spotlight)

3) El informante (The Insider)

En 1986, Jeffrey Wigand, un exdirectivo de la tabacalera Brown & Williamson, expuso en una entrevista en el programa de televisión 60 minutos (60 minutes) los oscuros secretos de la industria del tabaco, lo que desató un verdadero escándalo y abrió un debate público.

Reparto: Russell Crowe, Al Pacino, Christopher Plummer, Diane Venora y Philip Baker Hall

Russell Crowe, Al Pacino, Christopher Plummer, Diane Venora y Philip Baker Hall Dirección: Michael Mann

Michael Mann Año: 1999

1999 Duración: 151 minutos

4) The Post: los oscuros secretos del Pentágono (The Post)

Retrata la lucha por la libertad de prensa que enfrentaron en 1971 The New York Times y The Washington Post contra el gobierno de Richard Nixon para publicar los Papeles del Pentágono, una serie de documentos que exponían las manipulaciones de cuatro gestiones presidenciales de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam.

The Post de está protagonizada por Tom Hanks y Meryl Streep (Foto: IMDb)

Reparto: Tom Hanks, Meryl Streep, Bruce Greenwood, Bob Odenkirk, Tracy Letts, Alison Brie, Jesse Plemons, Sarah Paulson y Michael Stuhlbarg

Tom Hanks, Meryl Streep, Bruce Greenwood, Bob Odenkirk, Tracy Letts, Alison Brie, Jesse Plemons, Sarah Paulson y Michael Stuhlbarg Dirección: Steven Spielberg

Steven Spielberg Año: 2017

2017 Duración: 116 minutos

116 minutos Dónde verla: Apple TV+ (para alquilar)

5) Todos los hombres del presidente (All The President’s Men)

Ambientada en 1972, cuando Carl Bernstein y Bob Woodward, dos jóvenes reporteros de The Washington Post, comienzan a investigar un allanamiento en la sede del Comité Nacional del Partido Demócrata en Washington. Lo que en un principio parecía solo un caso más, expuso uno de los mayores escándalos de la historia política de los Estados Unidos -el Watergate- que llevó a Richard Nixon a renunciar a la presidencia.

Todos los hombres del presidente de 1976 está protagonizada por Dustin Hoffman y Robert Redford (Foto: IMDb)

Reparto: Robert Redford, Dustin Hoffman, Jason Robards, Martin Balsam y Hal Holbrook

Robert Redford, Dustin Hoffman, Jason Robards, Martin Balsam y Hal Holbrook Dirección: Alan J. Pakula

Alan J. Pakula Año: 1976

1976 Duración: 136 minutos

136 minutos Dónde verla: Apple TV+

6) Septiembre 5 (September 5)

Retrata los hechos ocurridos el 5 de septiembre de 1972 durante los Juegos Olímpicos de Múnich. Una organización terrorista de origen palestino tomó como rehenes a atletas israelíes dentro de la Villa Olímpica. Periodistas deportivos de la señal ABC, que trabajaban en el evento deportivo, hicieron una cobertura en vivo que se transmitió en televisión, la cual se convirtió en una de las más impactantes de todos los tiempos.

Septiembre 5 de 2024 está protagonizada por Peter Sasgaard, John Magaro y Ben Chaplin (Foto: IMDb)

Reparto: Peter Sasgaard, John Magaro, Ben Chaplin y Leonie Benesch

Peter Sasgaard, John Magaro, Ben Chaplin y Leonie Benesch Dirección: Tim Fehlbaum

Tim Fehlbaum Año: 2024

2024 Duración: 95 minutos

95 minutos Dónde Verla: Apple TV+ (para alquilar)

Septiembre 5, tráiler oficial

7) Frost/Nixon: la entrevista del escándalo (Frost/Nixon)

En 1977, dos años y medio después de renunciar a la presidencia, Richard Nixon eligió al presentador británico David Frost para hablar por primera vez en televisión sobre su salida de la Casa Blanca y el escándalo de Watergate.

Frost/Nixon: la entrevista del escándalo de 2008 está protagonizada por Frank Langella y Michael Sheen (Foto: IMDb)

Reparto: Frank Langella, Michael Sheen, Rebecca Hall, Toby Jones y Matthew Macfadyen

Frank Langella, Michael Sheen, Rebecca Hall, Toby Jones y Matthew Macfadyen Dirección: Ron Howard

Ron Howard Año: 2008

2008 Duración: 122 minutos

122 minutos Dónde verla: Apple TV+ (para alquilar)

En la lista de películas sobre periodismo basadas en hechos reales se encuentran también Zodiaco (Zodiac) de 2007; El estrangulador de Boston (Boston Strangler) de 2023 y La gran exclusiva (Scoop) de 2024.