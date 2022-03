Día mundial del teatro: la efeméride que coincidió con la muerte de Enrique Pinti

La triste noticia de la muerte de Enrique Pinti, que falleció este domingo a sus 82 años, coincidió con la celebración del Día Mundial del Teatro. Por casualidad o por cuestiones del destino, el humorista, que llevaba 22 días internado en el Sanatorio Otamendi, se despidió de este plano en esta fecha que tanto tiene que ver con su carrera profesional.

La efeméride se remonta al 27 de marzo de 1961, momento en el que el Instituto Internacional del Teatro de la Unesco decidió organizar en Helsinki, Finlandia, una jornada internacional para celebrar una de las más destacadas artes escénicas: la dramaturgia. ¿El objetivo principal? Que el rubro sea reconocido y accesible a más personas.

Fue tal el éxito de la convocatoria en el país nórdico que, en 1962, se estableció el Día Mundial del Teatro de manera oficial. Pero, ¿por qué esta fecha tiene una relación tan especial con Enrique Pinti?

Lucrecia Capello y Enrique Pinti en El Burgués Gentilhombre LA NACION

Además de ser uno de los precursores del café concert, donde logró magníficos monólogos a una velocidad inalcanzable con obras emblemáticas como Historias recogidas (entre 1973 y 1975), Historias recogidas II (1978-79), El show de Enrique Pinti (1980-81), Pan y circo (1982) y Vote Pinti (1983), también realizó varias comedias musicales como Los productores (2005) y fue un verdadero pionero del stand up en Argentina. Asimismo, dio clases de la materia Historia del teatro, donde transmitió sus conocimientos a cientos de alumnos.

En varias entrevistas, el humorista mencionó y llenó de elogios a Alejandra Boero, a quien nombró como una de sus grandes maestras de la escuela el Nuevo teatro, en donde se formó hasta los 30 años.

“Le debo todo porque prácticamente ha sido mi formadora por antonomasia. Mi formación teatral ha sido a su lado y de Pedro Asquini. Realmente todo lo que se le puede deber a una persona en cuanto a enseñanzas técnicas, artísticas y éticas se las debo a ellos. Me enseñaron una manera de hacer teatro y de enfocar el arte. Le debo absolutamente toda mi carrera. Yo no pude ir a su velatorio ni al entierro porque me superó. No hubiera podido estar entero ahí”, expresó en una entrevista.

Si bien llevó a cabo icónicas obras de la cultura Argentina, quizás una de las más emblemáticas que hizo como actor fue Sempronio, el peluquero y los hombrecitos, de Agustín Cuzzani, protagonizada por Héctor Alterio y Rubens Correa. Para aquel entonces, Pinti tuvo un papel secundario en elenco y también fue uno de los asistentes de dirección. Sin embargo, el trabajo en el teatro no le permitía vivir. “Tuve que empezar a luchar en la jungla del profesionalismo, no era tan fácil ubicarse y tuve que hacer algo”, contó en otra oportunidad. A su vez, realizó pequeños papeles en obras como Esperando al Zurdo, La chinche y Rockefeller en el Far West.

El afiche de Salsa Criolla, de Enrique Pinti

Lo que indudablemente catapultó a Enrique como figura emblema del teatro fue su Salsa Criolla (1985), en donde relató la historia del mundo, desde la llegada de los europeos a América hasta su presente. Su personalidad y estilo en el que llevó a cabo cada show lo consolidó como un éxito en el instante de su estreno, con casi tres mil representaciones a lo largo de nueve temporadas consecutivas.

Por el lado de la actualidad, se sabe que la pandemia del Covid-19 tomó por sorpresa al artista y podría haber influido en su estado de ánimo. Sin embargo, eso no fue inconveniente para desarrollar su arte y realizó un total de tres shows por streaming en el año 2020 bajo el título Un año para olvidar, junto con Marcelo Polino. “Yo quiero estar bien, lo mejor que pueda dentro de esto. Si el asunto es no salir, no tengo problema. La mayoría de la gente se deprime con el encierro, a mí no me importa. Yo me quedo acá, veo películas, tengo todo”, expresó en agosto de 2020, después de 150 días de no salir de su casa.

Tras la noticia de su fallecimiento y a raíz de este día especial, varios fanáticos y teatros en los que cautivó al público recordaron al artista a través de la red social Twitter. “Hoy 27 de Marzo, Día Mundial del Teatro, baja el telón Enrique Pinti, uno de los últimos capocómicos de la Argentina. Se volvió eterno, te aplaudimos maestro”, apuntó un usuario.

Por su parte, La casa del Teatro escribió: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Enrique Pinti”, y seguido agregó una reconocida frase que el artista expresó en Salsa Criolla: “Pasan las crisis, pasan las guerras, pasa la prensa sensacionalista, las prohibiciones, las listas negras. Quedan los artistas”. “En el día mundial del Teatro. Hasta siempre”, cerró.

El mensaje de despedida a Enrique Pinti que escribió la Casa del Teatro Captura Twitter

En tanto, el Teatro Comafi tuiteó: “Elegimos despedir a Enrique Pinti -enorme referente de esta Casa Teatral- recordando su última marquesina. Finalmente, su salud no le permitió concretar el ‘Muy pronto’ anunciado. Sin dudas, Enrique protagoniza hoy uno de los momentos tristes de la historia del teatro argentino”.

Entre los cientos de mensajes, otro internauta también hizo referencia al Día Mundial del Teatro y sumó, al fallecimiento de Pinti, el de Luis D’Oliveira, un actor y humorista paraguayo. “El teatro y el humor sudamericanos de luto. Gracias por tanto”, expresó.