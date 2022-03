De qué murió Enrique Pinti: el humorista estuvo internado 22 días tras sufrir una descompensación

En la madrugada de este domingo, murió Enrique Pinti. La confirmación llegó horas más tarde a LA NACION por el empresario teatral Carlos Rottemberg. El actor, de 82 años, estaba internado en el sanatorio Otamendi desde el 5 de marzo pasado, donde había ingresado luego de sufrir una descompensación en su casa el día anterior. El humorista detrás de Salsa criolla tenía diabetes y problemas circulatorios en sus piernas.

La salud del humorista se vio muy afectada en el último tiempo. Durante su internación, requirió asistencia respiratoria mecánica, cuidados intensivos y mantuvo un cuadro crítico. Sin embargo, con el correr de los días, la situación mejoró y su familia mantenía la esperanza de que pudiera volver a su casa eventualmente. En diálogo con este medio, Rottemberg había mencionado esta posibilidad: “Se aspira a que continúe su recuperación incluso imaginando en unos días poder volver a su casa. Por ahora, paso a paso”, expresó el pasado 11 de marzo.

Finalmente, mientras estaba en la sala de unidad coronaria, este sábado por la tarde se complicó su cuadro y, horas más tarde, murió de un paro cardíaco.

Enrique Pinti murió a los 82 años DIEGO SPIVACOW - ARCHIVO / AFV

Aunque en un comienzo no le traía mayores inconvenientes, Pinti tenía diabetes, según le contó a LA NACION. Esta enfermedad lo obligaba a realizar sus espectáculos sentado. De acuerdo a su explicación, podía caminar con relativa normalidad, pero no estaba apto para moverse arriba de un escenario como le hubiera gustado.

Esta enfermedad había sido detectada en 2015, a pesar de que se realizaba estudios frecuentes desde la infancia. El humorista se aplicaba insulina tres veces al día para regular los niveles de glucosa. Además, asumió en declaraciones que realizó en 2020 que tenía una obstrucción en un ojo que no podía ser operada y que veía poco.

Más allá de su salud física, algunas versiones periodísticas referían que el actor habría desarrollado un cuadro depresivo durante el 2020, como consecuencia del aislamiento social producto de la cuarentena estricta que se impuso en todo el país por la pandemia de coronavirus. “Terminé una obra el 8 de marzo y no salgo a la calle desde el 9. Creí que esto iba a ser menos pesado y pensaba presentar un espectáculo nuevo en julio y eso me duele”, manifestó en una entrevista con Los Ángeles de la Mañana (eltrece) que dio en junio del mismo año.

Pinti remarcó la importancia de no contagiarse, ya que era un paciente de riesgo para la enfermedad. Sin embargo, se mostró entero y detalló quién lo asistía en su vida diaria: “No la estoy pasando tan mal, estoy bien, me siento bien. Y me tengo que cuidar porque tengo diabetes y soy insulino dependiente: me pincho tres veces al día. Me cuida mi primo, que vive conmigo, y una asistenta que viene de lunes a sábado y se ocupa del movimiento doméstico”.

Durante ese tiempo también surgieron rumores sobre una complicada situación económica que estaría pasando el actor como otro factor influyente en su presunta depresión, pero esto fue desmentido por el propio Pinti.

A pesar de que realizó unos shows por streaming junto a Marcelo Polino durante su aislamiento, su vuelta al escenario se esperaba con una marquesina en el Multiteatro Comafi, que está a la vista desde el 2021 y reza: “Enrique Pinti. Muy pronto”. En ese teatro, serán velados los restos del humorista este lunes, luego serán inhumados en el cementerio de la Chacarita.

Noticia en desarrollo.