Diana Krall vuelve a la Argentina y brindará un show en el Gran Rex

La cantante de jazz Diana Krall anunció su esperado regreso a la Argentina: el 22 de noviembre se presentará en Buenos Aires en el teatro Gran Rex. Las entradas estarán disponibles a partir del miércoles 5 de julio a las 12 del mediodía a través de TuEntrada.com . La canadiense es, sin dudas, una de las mujeres más taquilleras del jazz. Con una enorme cantidad de discos vendidos y salas llenas en distintas partes del mundo, la artista conjuga numerosos premios, reconocimientos y fanáticos que siguen cada paso de su carrera. El arte único de Krall trasciende cualquier estilo musical y la ha convertido en una de las artistas más reconocidas de nuestro tiempo. Recientemente, The New York Times la definió como “una voz a la vez fresca y sensual, manejada con una sofisticación rítmica”.

Diana Krall se presentará el 22 de noviembre en el Gran Rex. Mary McCartney

En 1999, Krall lanzó uno de sus trabajos más emblemáticos, When I Look in Your Eyes, que permaneció 52 semanas como número 1 de la lista Billboard de jazz, ganó dos premios Grammy y se convirtió en disco de platino en Estados Unidos y Canadá. Su último álbum, This Dream Of You, logró conmover a sus oyentes y fue aclamado por la crítica y los fans. Hasta la fecha, la artista fue galardonada con dos premios Grammy, diez premios Juno y sus álbumes cosecharon nueve discos de oro, tres de platino y siete multiplatino.

La cantante es reconocida por ser dueña de una técnica prolija e inquebrantable que maneja su garganta con solvencia, además de lucirse con sus dotes de pianista. Dúctil e impecable domina su creatividad y el oficio de su instrumento con un profesionalismo que la enarbola como una de las grandes cantantes de jazz de las últimas décadas. Su compromiso artístico la llevó a ocupar un lugar privilegiado en la escena internacional, seduciendo a públicos diversos a lo largo del mundo.

Krall es la única cantante de jazz que con ocho álbumes ocupó los primeros puestos de la lista Billboard Jazz Albums Gustavo Seiguer - Gentileza La Nación

El repertorio de Diana Krall explora del pop al jazz sin rasgarse las vestiduras, y tanto puede hacer un disco como Walflower, de 2015, en el que recrea a The Mamas and the Papas, The Eagles, Bob Dylan o Joni Mitchell, o lucirse con un álbum como Turn Up the Quiet, que la traslada a un jazz más clásico y que incluye sus versiones de canciones de Irving Berlin, Cole Porter, John Mercer o Richard Rodgers & Lorenz Hart, entre otros. Amante y conocedora de la cultura de Brasil, también han sonado sambas y bossa novas en sus repertorios.

Durante los últimos veinte años su carrera ha tenido un éxito arrollador. En 2002, se alzó con uno de los premios Grammy que atesora por su obra en vivo Live in Paris. Fue aquella noche y en esa precisa gala en donde conoció a su actual marido, el músico británico Elvis Costello. Krall y Costello se casaron en 2003 con una exclusiva ceremonia en el castillo que Elton John tiene en las afueras de Londres y con el tiempo tuvieron mellizos.

