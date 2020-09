Afirmó que "los números fueron bajos hasta que los medios incitaron a la gente a romper la cuarentena". Fuente: América

La curva de contagios por coronavirus en la Argentina crece diariamente y esto pone en riesgo el sistema de salud. En Intratables y aprovechando la visita del expresidente del Hospital Garraham, Carlos Kambourian, se debatió sobre los pasos a seguir y Diego Brancatelli criticó a los medios de comunicación de manipular a la sociedad.

"No les dio la sensación de que los números fueron bajos y estables hasta que la gente, empujada por los medios, le soltó la mano a la cuarentena", comentó Brancatelli. "No, Diego, dale. ¿Qué medios?", le respondió Claudio Savoia.

"Muchos medios de comunicación, interesados en que el plan de salud de este Gobierno fracase, impulsaron encuestas, marchas y pedidos de aperturas. Todo esto sumado a una oposición irresponsable y manifestaciones anticuarentena. La gente se hartó y no respetó nada en Buenos Aires y en CABA. A partir de ese momento, los casos se dispararon y multiplicaron. Y así estamos, por no querer seguir con lo que proponía el Gobierno", definió Brancatelli. Y agregó que "el que no lo quiere ver es porque tiene intereses que defender".

Ante esta reflexión, la periodista Carolina Losada lo cuestionó: "Las decisiones se tomaron tarde, por eso no se compraron los test que se tenían que comprar y no hubo ninguna estrategia. Si la cuarentena era tu única estrategia era obvio que se iba a agotar. No te olvides que el ministro de Salud dijo que el coronavirus no iba a llegar". "Se hizo un montón, Carolina. No se de qué hablás", le respondió Brancatelli.

El debate continuó y el periodista, quien trabaja también como funcionario del actual Gobierno, comentó que no "hay nada que les venga bien", lo que hizo que Savoia le responda: "Diego, vos estás militando y yo entiendo. Te respeto". "Yo puedo decir que vos estás militando para Clarín. Yo tengo una postura definida que la asumo. Hacete cargo vos desde donde opinás", le contestó Brancatelli.

"Yo no creo que el presidente Alberto Fernández, ni que el Gobernador ni nadie, hayan hecho lo mejor que pudieron. Porque hay veces que dudan, y yo lo digo con total sinceridad. Alberto dijo 'no me quisiera ir a dormir con 10.000 muertos en mi conciencia' los 10.000 muertos están por llegar y no es culpa de él. Se cometieron errores que nunca se arreglaron. Comenzando por el ministro Ginés González García que dijo en marzo que no llegaban a 100 testeos", concluyó Savoia.