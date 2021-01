El periodista aseguró que "encerrarnos es la mejor manera de no contagiarnos". Fuente: América

En el marco de una temporada de verano muy inusual y con un aumento de casos de coronavirus que provocó una alerta en las autoridades, se está evaluando implementar algunas restricciones y así evitar el impacto de la "segunda ola". En Intratables, Diego Brancatelli se mostró ofendido por cómo algunos medios analizan las medidas del Gobierno y, según él, provocan la desinformación.

"¿Sabés lo que me molesta? Que las monedas del coronavirus en el periodismo en general siempre es 'pierde o pierde'. Lo que haga el Gobierno lo vamos a criticar y está mal. Si están creciendo los casos y la gente no se cuida, y ya se los ha aconsejado por las buenas y no hicieron caso, el Gobierno tiene que actuar y accionar. Si nos encierran, que es la mejor manera de evitar el contagio, los vamos a criticar, y si lo dejan librado al azar, también", reflexionó el periodista.

"¿Cuánto le cobraron al farmacéutico en los Estados Unidos por dejar perder 'x' cantidad de vacunas? 10.000 dólares. Lo que hay que hacer acá es aplicar sanciones altísimas a quienes violan la cuarentena", afirmó Ernestina Pais. "Multa de qué si no hay cuarentena", le acotó Débora Plager. "Si hay una fiesta clandestina se le da al propietario una multa. ¿Sabés cuántos van a hacer fiestas clandestinas? Ninguno", contestó Pais. "Pero en la playa no los podés detener", agregó Plager. "Están violando la norma. Eso es una fiesta clandestina", concluyó Ernestina.