Diego Brancatelli, sobre los que participaron del 17A: "Son un asco"

Diego Brancatelli cruzó a quienes participaron del 17A

17 de agosto de 2020 • 23:40

El periodista Diego Brancatelli volvió a encender la red social Twitter con duras críticas destinadas a quienes participaron ayer del multitudinario banderazo 17A contra el gobierno de Alberto Fernández, que tuvo como principales reclamos el rechazo a la cuarentena y la reforma judicial. "Son un asco", sentenció el panelista de Intratables acerca de los manifestantes.

"Son irracionales, violentos, irresponsables, imprudentes, agresivos, maleducados, ridículos, incoherentes, golpistas, odiadores. Todos juntos en una marcha. Son un ASCO", apuntó Brancatelli por Twitter contra quienes se manifestaron en contra de la extensión de la cuarentena, el proyecto de reforma judicial, la suba de la inflación, la caída de la economía, el aumento de la inseguridad, la excarcelación de detenidos acusados de corrupción durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, entre otros reclamos.

El Banderazo 17A se convirtió en una masiva protesta a nivel nacional contra el Gobierno, que surgió en las redes sociales y tuvo su epicentro en el Obelisco, aunque se hizo notar en las plazas de todo el país.

Asimismo, Brancatelli apuntó desde su red social directamente contra Cambiemos. "Juega con su doble comando. Un grupito se acerca al Gobierno con el discurso de "No grieta", pero no repudian la marcha. La otra gran parte convoca a manifestarse para pudrirla y usan esa marcha para desgastar", criticó el periodista, quien además ironizó sobre la participación en la marcha del actor Luis Brandoni y el extitular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos durante la presidencia de Mauricio Macri, Hernán Lombardi.

Tal como lo había anticipado, Brandoni cumplió en la marcha con los protocolos del distanciamiento social y para ello utilizó, al igual que Lombardi, flotadores de gomaespuma, conocidos como "flota-flota", para mantenerse separado de los participantes que lo acompañaban.

"Toda una postal. Brandoni y Lombardi protestan agarrándose de un puñado de "flota flota". No es para menos. Cambiemos nos hundió", disparó Brancatelli contra el bloque opositor.

Días atrás el periodista protagonizó un tenso ida y vuelta con el abogado y presidente del partido Mejorar Yamil Santoro al abrirse el debate en intratables sobre la marcha convocada contra el Gobierno y acerca de los riesgos de manifestarse en plena pandemia. Ya en aquella oportunidad, el periodista se mostró en desacuerdo con reclamar durante la cuarentena.

"Esta reforma judicial va a llevar mucho tiempo y no sabemos cuál va ser el resultado final, por lo tanto, me parece aventurada la marcha. Ahora, si Macri pidiera un dinero al Fondo Monetario Internacional (FMI) por decreto, sin consultarlo con el Congreso, y eso nos endeudaría, yo marcharía. Aunque aún así dudaría si es o no acertado hacerlo durante la pandemia", aclaró en aquella oportunidad el panelista.

Sin embargo, ahora Brancatelli recrudeció sus críticas contra la oposición que se manifestó en contra del Gobierno y cruzó a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich por citar a San Martín en la convocatoria de la protesta. "Citás a San Martín y en tu gobierno lo cambiaron por una Taruca. Sos impresentable", juzgó el periodista también por Twitter.