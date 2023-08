escuchar

Diego Leuco fue internado este sábado a causa de una faringitis. La noticia la dio a conocer su pareja, Sofi Martínez, a través de su perfil de Instagram. El conductor de Antes que nadie (Luzu TV) compartió un comunicado en sus Stories, donde agradeció a las personas que se preocuparon por su estado de salud y reveló cómo se siente: “Ya en casa”, anunció este domingo.

“Le quiero agradecer a toda la gente que me escribió”, comenzó el conductor en un video que publicó este domingo en su perfil de Instagram, donde acumuló más de 660 mil seguidores. Y siguió: “Les quiero contar un poquito. Tuve una faringitis, tengo, en realidad, bastante fuerte. Me provocó mucha fiebre”.

El mensaje de Diego Leuco a sus seguidores

Un diagnóstico que informó previamente Sofi Martínez, cuando advirtió que Leuco presentó niveles de leucocitos superiores a los normales en los análisis de sangre que le realizaron en el centro médico. “Por eso, además, tuve una deshidratación importante, así que tuve que pasar la noche en el sanatorio”, relató el conductor.

Sofía Martínez compartió una historia junto a su novio Diego Leuco, quien fue internado este sábado Instagram: @sofimmartinez

Y tranquilizó a sus seguidores al asegurar que se encontraba en su hogar tras recibir el alta médica: “Una noche brava, pero bueno, ya estamos acá, en casa, todos”, agregó. En tanto, se mostró divertido al enfocar a sus animales de compañía: “Los ronquidos que escuchan son de esos dos”. Y siguió: “Ahora, estoy con antibióticos y unas horitas de reposo. Pero mañana [por este lunes] nos vemos”.

Además, Leuco destacó que asistió a votar este domingo 13 de agosto, en medio de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), que culminaron con el triunfo de Javier Milei como el precandidato más votado de la jornada.

Diego Leuco reveló la adicción que sufrió años atrás

A principios de 2023, Diego Leuco abandonó la conducción de Telenoche (eltrece) y se trasladó al ámbito del entretenimiento y a su vida personal, que comparte junto a su pareja Sofi Martínez. En mayo pasado, el presentador reveló una complicada etapa que atravesó años atrás a causa de una “adicción”: “Tenía la sensación de que me miraban”.

Diego Leuco reveló una adicción que tuvo años atrás

“Tuve una adicción muy grande al entrenamiento, a lo físico, a lo que supuestamente era el bienestar físico”, señaló Diego Leuco, en diálogo con Gastón Pauls en Seres Libres (Crónica TV). Y añadió: “Cuando era más chico, a los 17 o 18 años, tenía exceso de peso, unos 30 kilos más que ahora. Era algo que me molestaba un montón. Tenía la sensación de que todos me miraban. Después, mis amigos del colegio me decían que nada que ver. Era más un mambo mío”.

El periodista relató cómo vivió aquella experiencia. “Se volvió una especie de adicción medio tóxica. Iba al gimnasio siete días a la semana y entrenaba dos o tres horas por día. Si tenía que comer 60 gramos de algo, lo pesaba con una balanza. Estuve así como un año”, detalló.

Y cerró: “Después de todo ese proceso, aprendí a relajarme, a comer mejor y a entrenar de una manera más sana. Pero fue la primera vez que sentí que podía perder el control, como que ese algo tomaba decisiones por mí”.