Vuelve este domingo: el programa que creó Gerardo Rozín y que debió atravesar tres grandes escándalos

Desde sus inicios en Rosario, Gerardo Rozín siempre supo marcar la diferencia como productor delante y detrás de cámara. Como partenaire de Nicolás Repetto encontró su lugar en Sábado Bus con “la pregunta animal”, con la que incomodó a más de un famoso, que luego convirtió en un programa propio. También exploró su costado periodístico en Tres poderes en América o junto a Mariano Grondona, pero, sin lugar a dudas, su consagración televisiva llegó con Morfi, todos a la mesa. El ciclo se creó para renovar las mañanas de Telefe a fines de junio de 2015.

Con una escenografía muy cálida y con la cocina como protagonista, uno de los grandes atractivos fue el debut de Carina Zampini, estrella de las telenovelas, como conductora. Además los acompañaban Santiago Giorgini, Chantal Abad y Rodrigo Cascón y los periodistas Maria Belen Aramburu y Ariel Rodríguez, con quienes conformaban una mesa de actualidad y debate.

Rápidamente, se convirtió en líder de las mañanas y fue aceptado por el público.“Le pusimos Morfi porque es un programa que tiene su corazón en la cocina y porque nos parece que la palabra morfi se usa solamente con gente que querés y un poco de eso se trata este programa”, dijo el conductor en el estreno.

Tal fue el suceso que el canal le pidió a la productora Corner que multiplicara el formato y así llegaron Morfi Cafe, todas las tardes, alrededor de las 14, como una “yapa” del envío original que brindaba exquisitas recetas dulces para acompañar el café y mucho humor conducido por Zaira Nara y, los domingos, La peña de morfi. El 7 de marzo de 2016 se emitió el primer programa del envío de los fines de semana, con el espíritu de recuperar el espacio que alguna vez supo ocupar Badía y compañía o Argentinísima en la televisión. Pero Rozín no estaba solo, lo acompañaron Jésica Cirio en la conducción, Santiago Giorgini, Rodrigo Cascón y Mirta Carabajal en la cocina y a diferencia del programa de mañana también había humor de la mano de Pichu Straneo, Nazareno Móttola y el Mago Black. De Joan Manuel Serrat, Jairo, Juan Carlos Baglietto a Lali Espósito, y cuanto artista emergente apareció tuvo la oportunidad de ser parte de La peña... El espacio logró, con muy buen rating, instalarse como el gran escenario de los cantantes.

Con un estilo informal, la cocina nuevamente fue el eje de esta propuesta y si bien logró poner en valor el lugar de los músicos en la televisión abierta, tuvo que enfrentar varias polémicas a lo largo de estos diez años de vida. El primer golpe fuerte que recibió el programa fue en marzo de 2022 con la muerte de Rozín. El conductor y alma mater de La peña... decidió no contar públicamente que le afectaba un tumor cerebral y siguió adelante del ciclo hasta que su salud se lo permitió. El 26 de diciembre de 2021, en el último programa del año, el periodista se dedicó a hacer un extenso brindis de despedida y agradecimiento para sus compañeros.

“Pensaba mientras venía para acá que, por algunas razones, el brindis personal por primera vez me lo guardo. Soy un tipo que no tuve nunca un fin de semana. Nunca. Comencé a trabajar a los 15 años en un diario y en los diarios se usaba tener franco viernes y sábados o domingos y lunes. Desde entonces, y no hay queja, porque me ha ido bien en la vida. Vivo de lo que me gusta. Cero queja es cero queja, es solo un comentario. Mis hijos nunca me vieron un fin de semana completo. Porque cuando no fue una cosa, fue otra. Yo hace más de 30 años que trabajo y nunca tuve un fin de semana, salvo las semanas de vacaciones. Hoy entendí que yo trabajo para una gente que disfruta de una manera distinta. Yo disfruto tratando de que disfruten”, comenzó.

“Si miran de lejos, programas de música donde una persona toca cinco temas seguidos es algo que no se usa más. No digo ni que esté bien, ni que esté mal. Pero eso que hacemos nosotros nos llena de orgullo y nos da felicidad. Sentimos que cada vez que alguien descubre una canción, un músico o una letra que lo ayuda a ser más feliz, ¿sabés qué sentimos nosotros? Que esa persona estaba sola y no está más sola. Porque tiene una canción”, dijo Rozín visiblemente emocionado. Y cerró: “Los que amamos las canciones somos así. Cuando hacemos esta clase de programas sentimos que sacamos de la soledad y llevamos alegría, a la fiesta y el baile a un montón de gente. Yo brindo por todo lo que dije y, por sobre todo, por la música. Lo que ha generado este programa, que nos tiene unidos, nos va a reencontrar el año que viene y nos permite decirles a ustedes, gracias por estar todos los años”. Pocos meses después falleció.

El periodista rosarino murió el 11 de marzo de 2022, a los 51 años. Luego de una incertidumbre enorme sobre la continuidad del ciclo, La peña de morfi volvió a la pantalla en 2022 con un homenaje especial a su creador conducido por Jésica Cirio y del que participaron todas las figuras y músicos que pasaron por el ciclo. Un par de meses después, Telefe decidió que Jey Mammón, que había sido contratado para hacer un late show parecido al que hacía en América, condujera el ciclo junto a Cirio.

Probablemente esa decisión fue el puntapié de una serie de escándalos que rodeó a La peña... Un año después del debut, a mediados de marzo de 2023, Lucas Benvenuto apareció en el programa A la tarde para acusar al animador de haber abusado sexualmente de él cuando era menor, noticia que sacudió a la opinión pública. Mammón, primero, optó por el silencio, después dio dos polémicas entrevistas a Jorge Rial y a Baby Etchecopar, para finalmente irse a España para que baje la marea.

En el medio, Telefe tuvo que decidir qué hacer con el programa, en un principio lo separó del ciclo para luego confirmar en el noticiero nocturno que desafectaba al artista de su pantalla.

En el medio, Georgina Barbarossa se hizo cargo de la conducción junto a Cirio y después llegó para ocupar ese lugar Diego Leuco. Pero una nueva polémica golpearía al envío dominical cuando Martín Insaurralde, funcionario en ese momento de la provincia de Buenos Aires y exmarido de Jésica, fue sorprendido cuando la modelo Sofía Clerici mostró en sus redes sociales fotos de un viaje a Marbella, en un yate tomando champagne. La conductora de La peña... fue entrevistada en su programa por Barbarossa y contó su verdad pero nada sirvió para bajar el escándalo. A fines de ese año quedó fuera del canal que comandaba Guillermo Pendino.

En 2024 la dupla elegida por Telefe para la nueva temporada de La peña de morfi fue la de Lizy Tagliani y Diego Leuco. Y si bien nunca hubo demasiada química entre ellos, el ciclo siguió adelante con su espíritu original: música, cocina y humor. La humorista siempre fue una figura muy querida en los medios y por el público, pero una inesperada denuncia de Viviana Canosa la iba a poner en el centro de la escena y no de la mejor manera. La periodista la acusó por presuntos delitos graves como corrupción de menores y trata desde la pantalla de eltrece. La conductora se defendió desde el ciclo de Telefe que nuevamente quedaba envuelto en nuevo escándalo. Y si bien todo quedó en la nada, la actriz pasó uno de los peores momentos de su vida. Hace pocos días recordó lo sucedido en la mesa de Mirtha Legrand con mucha angustia.“Era como si me estuvieran matando todos los días un poquito”, confesó.

Este domingo, a las 13, comienza una nueva etapa para La peña..., que festejará los diez años en el aire, de la mano de Carina Zampini y Diego Leuco. La pareja tiene por delante el desafío de sostener un ciclo histórico que estuvo manchado por varios escándalos y no siempre logró tener armonía entre sus conductores pero que, por sobre todas las cosas, sigue vivo por el sueño que algún día tuvo Gerardo Rozín de darle a los cantantes la posibilidad de ser parte de un gran escenario televisivo para a todo el país.