Piti Fernández, el líder de Las Pastillas del Abuelo, escribió una carta para Rolling Stone a días de la muerte de Diego Maradona Crédito: Dani Yako

Diego querido:

Me siento raro con esta paz que me embarga desde que te fuiste. En ningún momento lloré desconsoladamente. Por respeto a los que veía en la calle hacerlo espontáneamente, como niños.

Tal vez las llamadas de amigos, que me daban fuerzas a mí, como si hubiéramos sido amigos cercanos, o los productores que querían y hoy quieren notas por la canción, no me dejen conectar con el dolor de tu partida.

Yo sé que la razón de mi paz se debe a varias creencias a las cuales yo les doy autoridad. Mis creencias aceptan que ahora haya un revuelo en otro plano, un tropel de espíritus en busca de fundirse en un abrazo con vos.

Entre esa caterva espiritual que armaste con tu arribo, un alma coherente, un aroma de arrabal que ha de guiarte, capitán.

Lo distinguirás por su pilcha reluciente, su andar danzarín y su cabellera estática. Te ama, me consta. No es el único allá que te ama ni el único bueno de los que te aman. Es el más bueno de los que te aman allá. Se llama Alberto Sueiro, el que te hizo llorar con una canción a "La Tota". El que hizo la poesía "La batalla del Azteca", tan decisiva para ganar la Copa del 86.

El capitán Beto, el que escribió "La leyenda", una obra que va la gente va a cantar tanto como "Qué es Dios?". Él es de los tuyos, Diego, de los nuestros.

Desde mi ser esencial, Juan Germán Fernández Betancor, al ser esencial de Diego Armando Maradona le deseo de todo corazón que te rodees de la energía de los Betos del mundo metafísico y se jueguen todo, la vida. Como siempre.

Siento paz, mi creencia en la casualidad de que hayan partido los dos en 2020, y no por Covid-19, acepta la posibilidad de que formen un equipazo allá donde estén.

Los imagino bien acompañados, y me da paz.

Piti Fernández

