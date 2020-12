Diego Maradona Jr. conversó con la televisión italiana sobre el fallecimiento de su padre y dijo que se encargará de buscar la verdad sobre lo que ocurrió en los últimos días de la vida del Diez

Diego Maradona Jr. conversó con la televisión italiana sobre el fallecimiento de su padre y se refirió a los posibles responsables. Según expresó el hijo que Diego Maradona tuvo con Cristina Sinagra en Nápoles, en las últimas charlas telefónicas que tuvieron percibió al Diez en buen estado y de un excelente humor. "Quiero saber qué paso y, si hay culpables, que paguen", aseguró.

"Hice una videollamada con papá en la clínica y estaba riendo, estaba muy bien", contó el hijo del máximo ídolo deportivo en diálogo con un programa italiano. "Después, desgraciadamente, me enfermé de coronavirus y he tenido menos contacto porque yo he estado muy mal", añadió Diego Maradona Jr. "Incluso, a veces no podía responder a ese famoso grupo [por el chat de WhatsApp de hermanos que hizo Gianinna Maradona]".

"Hice una videollamada con papá en la clínica y estaba riendo, estaba muy bien", contó Diego Maradona Jr. a la televisión italiana

Sintiendo que su papá desmejoró repentinamente, el joven pidió que se investiguen las causas de su muerte y se determine si hubo responsables. "Quiero saber qué paso y, si hay algún culpable, que pague. Si hay culpables tienen que pagar", insistió. "Es justo que paguen y me aseguraré en las oficinas competentes porque quiero saber la verdad".

El joven de 34 años vive en Italia y, tras enterarse de la muerte de su padre, no pudo viajar a Buenos Aires ya que estaba internado por su diagnóstico de Covid-19. Por eso, eligió su cuenta de Instagram para despedir a Maradona con una cálidas palabras acompañadas por unas fotos de ambos.

"Cuánto fui feliz con vos. Ni lo podías imaginar, solo mirándote al lado mío me sentía invencible. Cuánto voy a extrañar este abrazo, pa de mi vida, vos ni lo podés lejanamente imaginar. Cuánto voy a extrañar sentarme con vos a mirar un partido de nuestro querido Napoli. ¿Y mis hijos? ¿Cómo harán sin un abuelo tan amoroso? Te prometo que siempre estarán del lado tuyo, que siempre te defenderán y que inflarán siempre el pecho hablando del abuelo", comenzó su texto.

Y finalizó su mensaje diciendo: "Papá, capitán de mi corazón, nunca vas a morir porque te amaré hasta el último respiro que voy a tener. Esperame y vení a buscarme vos cuando llegue mi hora porque siempre te quise al lado mío, porque un hijo al lado de un padre no tiene miedo de nada. Buen viaje 10 de mi corazón. Te amo".