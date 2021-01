En las redes sociales, Diego Poggi reveló la difícil conversación que tuvo con su padre al contarle que es homosexual. Como respuesta, una usuaria cuestionó su ideología política y el periodista la cruzó con dureza

Este viernes, en sus redes sociales, Diego Poggi mostró la dura reacción que tuvo su padre cuando le contó que estaba en pareja con un hombre, y que ambos se irían juntos de vacaciones. La publicación se volvió viral y recibió el comentario de una usuaria que cuestionó su ideología política y sugirió que, por pertenecer al colectivo LGBTIQ+, Poggi tendría que militar y defender determinadas causas. "La homosexualidad no es una enfermedad mental pero ser kirchnerista sí", respondió el periodista.

"Le acabo de contar a mi viejo que estoy de novio (con un chico) y que me voy de vacaciones con él", expresó el conductor de TN en Twitter. "Qué tipo agradable", ironizó. En la captura de pantalla que subió Poggi se puede ver que, en respuesta a su audio, el hombre dice: "Linda noticia, no la quería escuchar nunca. Que seas muy feliz, olvidate de que tenés papá".

Luego, una usuaria opinó sobre la publicación y escribió: "Salir del closet con tu familia es un cambio trascendental en la vida de cualquier persona LGBTIQ+. Literal te cambia la forma de pensar y ver la vida. Ojalá esto te haga dar cuenta que es muy importante apoyar espacios políticos que promuevan la visibilidad y ampliación de DDHH".

"¿Vos me estás diciendo que debería ser K y militar solamente por contarle a mi viejo que salgo con pibes?", contestó Poggi. A continuación, se expresó con una frase que resonó en las últimas horas en la red social: "La homosexualidad no es una enfermedad mental, pero ser kirchnerista sí". Por el intercambio, el periodista recibió múltiples críticas; sin embargo, lejos de retractarse, insistió: "Es increíble, pero los únicos mensajes de odio que recibí son de pibes kirchneristas que se identifican con el colectivo LGBT+. Ser p... no es una enfermedad mental, ser K sí".

Poco después, aclaró que si bien no se considera kirchnerista, tampoco se identifica con el espacio político que lidera Mauricio Macri. "Y para que se queden tranquiles, no soy macrista", tuiteó. "Que no me banque al kirchnerismo no me hace macrista automáticamente. Macri fue uno de los peores presidentes que tuvimos, pero los K son chorros y psicópatas, y disfrutan que haya gente pobre".

Más allá de las críticas, Poggi también recibió el apoyo de colegas y otras figuras públicas que lo respaldaron por la situación vivida. Fue el caso, por ejemplo, de Florencia Etcheves, Nati Jota, José María Muscari y Connie Ansaldi.

Por último, Poggi compartió una serie de historias de Instagram en las que se refirió a lo ocurrido. "Bueno, qué viernes, ¿eh?", comenzó el periodista. "A todos los que me mandaron mensajes, estoy bien, gracias por preocuparse", dijo. Y agregó: "A todos los que están en la misma, los abrazo. Si no entendés de que estoy hablando, mucho mejor porque no es importante".