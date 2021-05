Diego Ramos cruzó a Ivana Nadal por negar el Covid: “Se murió mi papá por esto”

“Te quiero decir Ivana que sos una gran maleducada y una gran irrespetuosa”. Con esta frase, Diego Ramos le habló a Ivana Nadal, quien en un video publicado en su cuenta de Instagram minimizó el impacto de la pandemia y criticó las restricciones impuestas por Alberto Fernández.

“Me gustaría tomar esto por el lado gracioso pero a mí, que se me murió mi papá por esto, que lo tuve que internar y no supe cuándo me iba a despedir, y que cuando me despedí no supe que esa iba a ser la última vez, te quiero decir Ivana que sos una gran maleducada y una gran irrespetuosa”, dijo Ramos durante su intervención como panelista del programa TV Nostra (América).

Entre críticas a la “decisión arbitraria de dejar de lado nuestros derechos de la Constitución Nacional”, Nadal había relativizado, hasta el punto de la negación, el carácter mortal de la pandemia de coronavirus.

Ivana Nadal negó la pandemia y apuntó contra las restricciones

“¿De verdad te parece que hay una pandemia? Un virus mortal en una pandemia sería que salgamos a la calle y veamos gente que muere y está tirada en el piso, algo masivo, extremo”, consideró la modelo.

En ese sentido, Ramos le apuntó directamente: “Ojalá que nunca te pase para que no te enteres de la peor forma que esto realmente existe y que la gente sí se muere. Yo te lo tengo que decir en nombre de toda la gente a la que le faltó alguien. Y porque googlees tres boludeces, no podés hablar así”, concluyó.

No es la primera vez que Nadal formula este tipo de declaraciones ni que Ramos le responde de manera contundente. El mes pasado, el actor caracterizó a Nadal como a una “ignorante”, luego de que la modelo criticara el uso del barbijo como método preventivo contra el Covid-19, y pusiera en duda las muertes por infección del SARS-Cov-2.

“Date amor y el virus ni te toca”, había afirmado Nadal mientras cuestionaba que la obligaran a colocarse un tapaboca. “Yo también tengo amor y mi viejo también tuvo mucho amor, a mi papá lo quería, pero se murió. Y toda la gente que estudió, no solo tiene amor, sino que estudió. Todas las enfermeras se deben estar queriendo matar mientras la escuchan. La ignorancia es atrevida. Yo miro esto y no sé si enojarme o pienso en el sketch de Fabio Alberti, ‘te confundiste y pusiste Boluda total’”, le respondió Ramos.

