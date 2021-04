Diego Ramos descargó su furia contra Ivana Nadal por sus dichos sobre el coronavirus: “Ignorante”

Diego Ramos se indignó por los recientes mensajes que publicó Ivana Nadal en sus redes sociales tras someterse a un hisopado para poder viajar a Nueva York. El actor, que perdió a su padre el año pasado producto del coronavirus, hizo un fuerte descargo por las declaraciones de la influencer y sostuvo que le parece “una ignorante”.

En su cuenta de Instagram, Nadal criticó el uso del barbijo y puso en dudas las muertes por el Covid-19, además de manifestar que su cuerpo “es suyo”. “Date amor y el virus ni te toca”, afirmó la modelo mientras cuestionaba que la obligaran a colocarse una máscara facial.

“(El barbijo) es necesario para que no te pase nada. Esta onda ‘new age’, estos movimientos, las olas del amor, no es nuevo. Cuando el mensaje viene engalanado con el amor, con la frase del señalador de libro y el sobrecito de azúcar es mucho más lindo. Si fuera individual todo bien, pero lo que vaya a hacer ella repercute en mí, en vos, en mi vieja y en mi viejo, si lo tuviera”, empezó Ramos.

Diego Ramos contra Ivana Nadal: "Yo también tuve mucho amor y mi papá se murió" - Fuente: América TV

“Mi viejo usó barbijo y todo, pero se terminó muriendo. No quiero demonizarla porque pobre, qué sé yo, me parece una ignorante. Me parece que ir por la calle alegremente con un barbijo en la mano alentando a que ‘miren, no lo usen porque tiene amor’...”, agregó el actor, indignado, en TV Nostra (América), el nuevo ciclo de Jorge Rial donde se desempeña como panelista.

“No, yo también tengo amor y mi viejo también tuvo mucho amor, a mi papá lo quería, pero se murió. Y toda la gente que estudió, no solo tiene amor, sino que estudió. Todas las enfermeras se deben estar queriendo matar mientras la escuchan. La ignorancia es atrevida. Yo miro esto y no sé si enojarme o pienso en el sketch de Fabio Alberti, ‘te confundiste y pusiste Boluda total’”, completó Ramos.

En una de sus historias de Instagram, Nadal contó que se dispuso a viajar a Estados Unidos y que lloró por haber tenido que someterse al hisopado obligatorio para salir del país: “Mi cuerpo es mío, mi vida es mía”, escribió en la red social.

El polémico mensaje de Ivana Nadal en Instagram sobre el hisopado y las medidas de prevención contra el coronavirus Ivana Nadal Instagram

“Estoy harta, juro que hace mucho no me sentía tan triste”, expresó. Luego, contra el mensaje de la comunidad científica, que asegura que existen pacientes asintomáticos, Nadal señaló que por no tener síntomas no puede contagiar a nadie.

LA NACION