Diego Ramos se refirió a las filosas críticas que recibió Florencia Peña por su nuevo programa: “La violencia no va”

Diego Ramos salió en defensa de Florencia Peña este fin de semana. Consultado por las fuertes críticas que recibió la conductora de cara al estreno de su ciclo nocturno LPA (América), del que el artista forma parte, consideró que fueron “desmedidas” y justificó lo sucedido al considerar que la conductora es “muy pasional” y “así son las pasiones que despierta” en las personas que la siguen.

En diálogo con el programa radial Pasa Montagna, que conduce el periodista Pablo Montagna por radio Rivadavia, Ramos indicó: “Yo opino mucho y acepto todas las críticas, sobre todo las que son dichas con ganas de que la cosa cambie y mejore, pero las críticas violentas o con juicios de valores equivocados no las escucho”.

En este sentido, el también bailarín aseguró que las críticas a Florencia le parecieron “desmedidas” y enfatizó que “ella no deja de ser una estrella que hay que respetar”.

Ramos especificó que hubo comentarios agraviantes y fuera de lugar que buscaban ofender a la conductora de América YV. “La violencia con Florencia me parece que no va, uno puede criticar lo que se hace, pero con violencia, es demasiado”.

Diego Ramos, Flor Peña y Dan Breitman protagonizan un musical en el estreno de LPA por América TV Captura de video

Tras haber marcado una posición muy clara frente a las críticas que recibió la ex Casados con hijos, Ramos intentó analizar qué es lo que genera que los usuarios reaccionen de esa manera hacia la actriz. “Ella es muy pasional y así son las pasiones que despierta muchas veces”.

Consultado por el conductor en relación a cómo fue para él volver a la pantalla de América, el actor respondió: “Yo estoy feliz de estar en una productora como Jotax y en un canal que apoya mucho a los programas nuevos en donde hay nueva gente. La verdad que muy contento”. “Fue una apuesta muy fuerte para vos ir a TV Nostra, ya que estabas en Cortá por Lozano (Telefe) y te la jugabas yendo con Jorge Rial que después terminó bajándose del proyecto. ¿Cómo fue esa propuesta para volver? ¿Te llamó Flor?”, indagó el periodista recordando el breve paso de Ramos por la pantalla para el fallido ciclo del conductor.

Frente a esta consulta, el protagonista de Sex, la obra de José María Muscari, se sinceró: “Yo también dudé mucho al irme de Telefe, pero me habían comentado sobre lo que se iba a hacer en TV Nostra y me interesó, el problema es que nunca se llevó a cabo. Pero bueno, es algo que puede suceder, algunas veces los proyectos se encaminan o otras veces no”. Respecto de estos dichos, el artista explicó que al principio iba a ser un programa de humor en donde se iban a reír “de todos y hasta de nosotros mismos”, pero el ciclo viró hacia otro lugar.

Diego Ramos aseguró que no está enojado con Jorge Rial por el abrupto final de TV Nostra Instagram: @diecramos

Consultado sobre cómo se enteró de que habían dado por terminado el programa, Diego recordó: “Nos citaron ese mismo día a la tarde en las oficinas de Jorge, yo no pude llegar a tiempo y caí una hora más tarde. Me enteré apenas entré al canal porque me lo dijeron mis compañeros. Más allá de lo feo que es perder el trabajo, fue peor haberme enterado así. Yo soy defensor de la idea de que uno no puede estar en un lugar donde no está contento y no hay crecimiento”.

Antes de cerrar, Ramos aclaró que no está enojado con Rial por lo sucedido. “Algunas veces uno hace lo que puede y no lo que quiere”, agregó.