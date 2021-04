Diego Topa reveló la insólita carrera que estudió antes de llegar a la televisión

Con una sensibilidad especial para conectar con los más chicos, Diego Topa (43) supo construir una exitosa carrera como animador de programas infantiles. Sin embargo, no siempre se dedicó a eso. Invitado a Los Mammones (América TV), el conductor de Disney Junior reveló cuál era originalmente su profesión y sorprendió a todos.

Su trayectoria en la ficción, anécdotas de infinidad de viajes a Disney, proyectos para este 2021 y la emoción de compartir la vida junto a su hija Mitai de un año. Topa habló de todo en el programa de Jey Mammon. Entre sus declaraciones, lo que más llamó la atención fue el dato de su primer trabajo y lo que estudió antes de dedicarse a la televisión.

“Fui a una entrevista en un súper chino en La Paternal. Volví a mi casa en Caseros y a las 12 me dijeron que había quedado. Me llenaba de emoción, era mi primer trabajo. Cortaba fiambre y no me salía muy derecho, sobre todo la paleta. Los retazos que quedaban al costado me los comía. Duré tres días”, contó, entre risas.

Con el paso de los años, comenzó a sentir el gusto por la actuación, no sin antes haber pasado por una carrera más clásica. “Empecé primero viendo mucho la tele porque soy muy fan y después estudié teatro. Soy técnico químico aunque no lo parezca, así que ahora podría estar haciendo cosas químicas”, compartió.

Diego Topa sorprendió al revelar su profesión de base - Fuente: América TV

Dada la difícil situación económica de su familia, Topa debió elegir formarse para la actuación con un profesor que no le cobrara demasiado. Un profesor que resultó ser, ni más ni menos, una institución en la TV de los años 80. “Un domingo le dije a mi papá que quería estudiar teatro. Me fijaba en una revista TeleClic cuál era el precio de las clases, porque en casa todo costaba un montón. En ese momento, vi uno que me cobraba 70 pesos, Esteban Mellino (reconocido por su personaje del profesor Lambetain)”, agregó.

Sobre el final de su relato, Topa recordó sus primeros pasos como figura en la industria televisiva. “Fui a ocho castings y no nos decían para qué era. Solo cuando entré supe que era para el desembarco de la señal Disney en la Argentina. Esto fue en 2000″, concluyó.

