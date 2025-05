Divididos: cómo se llama el nuevo disco y cuándo sale

Muchos fanáticos del rock argentino se encuentran a la espera para poder disfrutar del nuevo álbum de la banda Divididos.

Luego de una entrevista en el programa de streaming Luzu TV, el cantante de la banda, Ricardo Mollo, anunció la fecha estimada para el lanzamiento del álbum y cómo fue su proceso creativo.

Durante esta entrevista, el ex Sumo contó: “Después de 16 años sin sacar música terminamos el nuevo disco”.

¿Cuándo es la fecha de lanzamiento del nuevo disco de Divididos?

La banda viene trabajando sobre el disco desde antes de la pandemia y por más que sacaron a la luz nuevas canciones, hace varios años que la banda de rock argentino no lanza un álbum. Es por ello que disminuyeron sus fechas de presentación para poder trabajar en este nuevo proyecto.

Aún no se conoce una fecha exacta para el lanzamiento del nuevo disco material. “Después de 16 años, un par de meses no es nada”, mencionó el cantante entre risas y miradas de complicidad con sus compañeros de la banda. Igualmente, esto no permitió que la banda deje de tocar con el entusiasmo de siempre.

Sin embargo, si bien no hubo precisiones finas, Mollo destacó: “Puede salir en el mes de agosto o por ahí”.

El cantante justificó la demora del disco con una reflexión sobre el paso del tiempo: “Pasa muy rápido, cuando nos pusimos a sacar cuentas dijimos:¿cómo puede ser que hace más de 16 años no sacamos un disco?“.

¿Cómo se llama el nuevo disco de Divididos?

Durante la entrevista, tanto el cantante de la banda, Mollo, como sus compañeros Diego Arnedo en el bajo y Catriel Ciavarella en la batería, contaron anécdotas de sus shows, conocieron a fanáticos que se encontraban allí, pero lamentablemente no dieron a conocer el nombre del tan esperado disco.

A pesar de no conocer el nombre del disco, durante este último tiempo la banda hizo públicas dos canciones: “Cabalgata Deportiva” y “San Saltarín” (2023), que fueron tocadas en vivo en diversas ocasiones.

Su último disco bajo el nombre Haciendo cosas raras, lanzado en 2022, se trató de un disco compuesto por regrabaciones de canciones anteriores y fue un gran éxito entre los fanáticos de la emblemática banda argentina. Sin dudas un nuevo lanzamiento no va a ser la excepción a esto.

Próximas fechas de Divididos

Cuando la entrevista estaba llegando casi al final, el conductor del programa Nadie dice Nada, en el canal de streaming de Luzu TV, hizo un recorrido sobre las próximas presentaciones de la banda. “El motivo por el cual no podemos seguir componiendo”, agrego el ex-Sumo en medio de las risas: