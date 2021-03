Dolly Parton reversionó uno de sus clásicos para invitar a más personas a vacunar contra el Covid-19

Dolly Parton recibió la primera dosis de la vacuna contra el covid-19 en las últimas horas. La estrella de la música country que había donado dinero para financiar la investigación que permitió desarrollar el antiviral, compartió un video del momento en que le aplicaron la primera inyección. Además de reversionar “Jolene” para convencer a sus seguidores de que sigan sus pasos, dio un mensaje muy concreto: “No sean cobardes, vayan a buscar su dosis”.

La cantautora de 75 años se comprometió a fondo en la lucha contra el coronavirus. Primero, lo hizo donando una importante suma a entidades que se dedicaron a desarrollar la vacuna contra la enfermedad: la cantante cedió un millón de dólares de su patrimonio a Vanderbilt. Ese dinero ayudó a financiar tres proyectos de investigación relacionados con la pandemia, incluído uno relacionado con la vacuna Moderna. Luego, lo hizo acompañando las campañas de comunicación que invitan a la población a vacunarse.

Alterando ligeramente la letra de su clásico “Jolene”, la cantante recordó una de sus canciones más conocidas: “Vaccine, vaccine, vaccine, vaccine, I’m begging of you please don’t hesitate,” she sang. “Vaccine, vaccine, vaccine, vaccine, ‘cause once you’re dead then that’s a bit too late. (Vacuna, vacuna, vacuna, vacuna, te lo ruego, no lo dudes. Vacuna, vacuna, vacuna, vacuna, porque una vez que estás muerto, es un poco tarde”).

Además de la reversión de “Jolene”, en su más reciente publicación, Parton mostró cómo el Dr. Naji Abumrad, del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, le administró una dosis de la vacuna Moderna. Para la ocasión, la artista eligió un sweater con los hombros al descubierto, que hizo la tarea del profesional médico mucho más sencilla.

Dolly gets a dose of her own medicine. @VUMChealth pic.twitter.com/JMPQb6zJWd — Dolly Parton (@DollyParton) March 2, 2021

