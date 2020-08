El duro relato del doctor Carlos Kambourian en Animales Sueltos

El médico Carlos Kambourian, entrevistado por Luis Novaresio, explicó que tiene amigos colegas muriéndose por coronavirus y aseguró que la salida es "trazar y testear" Crédito: América TV

21 de agosto de 2020 • 10:19

El médico Carlos Kambourian, en diálogo anoche por Luis Novaresio en Animales Sueltos, se mostró desolado frente al avance de la pandemia y la respuesta del sistema de salud al coronavirus. "Me siento aplastado por la situación", dijo Kambourian. "Vos estás todo el día en el hospital, te duele todo, lo ves venir, estás esperando enfermarte, y ves los númerosy ves la tranquilidad de algunos y la pasividad de otros, es agobiante", sentenció el médico frente a la mirada atenta de Novaresio.

A continuación, Kambourian, que trabaja en un hospital que no quiso decir cuál "para no atemorizar" hizo una declaración dolorosa. "Tengo dos amigos colegas muriéndose ahora, son sanos, jóvenes y de mi edad", dijo conmovido. "Caminás por el hospital, es una sensación de desasosiego que no vivís nunca en el hospital, más allá de que tiene enfermedades y que tiene un montón de cosas, es alegría", aseguró el médico.

"Te duele todo, no es victimizarse, es bronca", siguió Kambourian. Y se refirió a las fallas en la carga de los fallecidos en el sistema de salud: "No entiendo cómo podemos encontrar y fabricar una vacuna, pero no podemos cargar datos". En ese sentido, explicó cómo deberían contarse los muertos por coronavirus: "El número de contagios de hoy hay que multiplicarlo por dos porque todavía no están registrados los contactos estrechos". Y agregó sobre el problema de los números de contagiados y fallecimientos: "Tomar decisiones sin datos fehacientes es muy complejo".

Luego Novaresio le planteó un interrogante a Kambourian: "¿Cómo salís de la encerrona que miles de veces planteamos con vos? Es imposible seguir sosteniendo la gente adentro de su casa después de cinco meses, le das las normas de distanciamiento, y no bajan las cifras". Kambourian esbozó una respuesta: "Primero que la gente no está más adentro y está bien, en definitiva hoy ya la gente no puede estar más adentro, no tiene tampoco ningún sentido, no se hace trazabilidad del que tenés aislado positivo, no sabés cuánto cumple, el alta muchas veces es telefónica, muchas personas a los diez días están de alta telefónica, pero continúan con síntomas, salen a la calle y siguen contagiando, es incompatible".

Según el médico la salida se encuentra en "trazar y testear". Y finalizó con un mensaje poco esperanzador: "Tengamos miedo".

A más de 150 días del inicio del aislamiento obligatorio en el país, en Argentina los infectados por Covid-19 llegaron a 320.884, hubo 6.517 muertes y 233.651 personas recibieron el alta.