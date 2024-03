Escuchar

“Tanti auguri a te, Donato de Santis”. El reconocido chef cumplió 60 años y lo celebró con una gran fiesta que reflejó sus raíces italianas. La reunión se realizó, justamente, en Apuglia, Italia, donde el cumpleañero no se privó de nada: bailó con su esposa, Micaela Paglayán, celebró con sus hijas, Raffaella y Francesca, y se reunió con sus amigos y familiares. Hubo torta temática, comida y mucha música. Sin duda, un festejo para el recuerdo.

Donato de Santis nació el 5 de marzo de 1964 en Milán, Italia. Si bien se crió en dicho país, gran parte de su carrera la realizó en la Argentina. Además de tener restaurantes, se consagró en la televisión por su rol en MasterChef, donde integró el trío de jurados junto a Germán Martitegui y Damián Betular. Pero, antes de regresar a Buenos Aires, el chef disfruta de su país natal y de paso aprovechó para celebrar, a lo grande, su cumpleaños número 60.

Así celebró sus 60 años Donato de Santis en Italia (Foto: Instagram)

Las redes sociales fueron el espacio para compartir la intimidad del festejo. Los invitados publicaron fotos y videos para mostrar un poco de la celebración y el chef no dudó en replicarlos para que sus seguidores pudieran verlos. Una parte de la velada transcurrió afuera y los invitados aprovecharon para conversar tranquilos, bajo la luz de la luna.

Donato de Santis cumplió 60 años y organizó una fiesta con amigos y familiares (Foto: Instagram)

Al mismo tiempo, la fiesta también se movió al interior de la casa, donde se bailó con la música a todo volumen. Incluso en uno de los videos se pudo ver a Donato y a su esposa bailando juntos.

Como no podía ser de otra manera, hubo una importante variedad de platos para degustar y varias bebidas para recargar las copas. Asimismo, Donato, con toda su experiencia, se ocupó de cortar la torta de cumpleaños. La misma tenía por encima una señal de tránsito de límite de velocidad con el número 60. Este diseño también estaba en la gorra con visera que lució, la cual combinó con una camisa blanca, un chaleco marrón y unos pantalones oscuros.

Las hijas del chef también compartieron postales del cumpleaños de su padre. Raffaella, quien es muy activa en TikTok -tiene 21.000 seguidores y más de 600 mil Me Gusta- publicó un video que grabó junto a su papá antes de que llegaran los invitados. Bailaron y cantaron “Girls Just Want to Have Fun”, la icónica canción de Cyndi Lauper.

Donato de Santis habló del fugaz romance que vivió con una famosa actriz de Hollywood de los 80

A lo largo de su vida, Donato de Santis conoció a importantes celebridades como Gianni Versace, Elton John y Luciano Pavarotti, a quienes deleitó con sus mejores platos. Pero, también vivió una historia de amor que hasta el año pasado el público desconocía. Durante su paso por PH Podemos Hablar (Telefe) admitió, mientras estaba en los Estados Unidos, que tuvo un breve romance con una actriz de Hollywood de los 80, aunque aclaró que todo sucedió antes de las redes sociales,

“En California yo daba cursos de cocina, y una de mis alumnas, que yo no sabía, era Molly Ringwald”, reveló en relación con la estrella de Hollywood, conocida por sus trabajos en El club de los cinco (1985) y La chica de rosa (1986). “Con ella terminé teniendo una muy breve relación”, aseguró y dejó completamente atónito a Andy Kusnetzoff.