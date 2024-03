Escuchar

Marcelo Polino habló como nunca sobre su vínculo con su papá frente a las cámaras. En diálogo con LAM (América TV), este miércoles, el integrante de la obra Fátima 100% de Fátima Florez, se sinceró acerca de algunos aspectos de su pasado y mencionó por qué nunca tuvo relación con su progenitor. Además, como dato desalentador, reveló que nunca llegó a conocerlo.

Luego de la temporada de verano ajetreada que vivió el periodista en Mar del Plata, con quien es la novia del presidente Javier Milei, retornó a Buenos Aires y se sentó en el sillón de las angelitas para atestiguar todo sobre su presente y su trayectoria en el mundo del espectáculo. Lo cierto es que, además de referirse a todos los chismes y opinar sobre cuestiones polémicas como la discusión entre Lali Espósito y el jefe de Estado, habló de su familia.

Todo comenzó cuando recordó una anécdota con Lucho Avilés, de hace 30 años, época en la que ambos trabajaron juntos. A pesar de que pasó desapercibido para todas, Ángel de Brito reparó allí y le preguntó por su papá. Sin titubear, Polino se soltó en directo.

Marcelo Polino aseguró que su papá murió en el 2008 (Fuente: Captura de Video/América TV)

“No tengo mucho para contar, porque mi papá me abandonó a mí y a mi mamá cuando yo tenía dos años”, destacó al tiempo que el conductor le recalcó: “Porque vos siempre lo trataste con humor, que eras huérfano, etc”.

“Sí, obviamente, siempre se siente la falta de un padre. Pero nunca lo sentí. Cuando mi mamá queda sola y vamos a vivir a la casa de mi abuelo y él era el gerente del banco del pueblo hace muchos años, era como ser el presidente, entonces, yo tuve una imagen paterna muy presente de una autoridad fuerte”, señaló Marcelo.

Y agregó: “Me acostumbré a vivir así. Cuando vine a vivir a Buenos Aires traté de buscarlo. Cuando vine a Buenos Aires lo busqué en los padrones de la votación. Fui a los lugares, pero ya no vivía y no lo encontré. Años más tarde, alguien le contó a mi mamá que había viajado a la India, que volvió y había muerto”.

Ante la consulta de de Brito sobre la edad en que murió su padre, Polino dijo: “Murió cuando yo estaba en El Cantando (eltrece). Porque un día mi mamá me llama y me lo dice”. “O sea que te pudo haber buscado”, insistió el conductor de LAM, a lo que el periodista mencionó una de sus expectativas que jamás se cumplió: “Yo tenía la fantasía de que un día iba a venir a la puerta del canal, porque un loco que grita en la televisión y que tiene tu mismo apellido, le dirían en el barrio: ‘che mirá el loco que está ahí'”.

Marcelo Polino contó cómo fue su relación con su papá y por qué nunca lo conoció (Fuente: Captura de Video/América TV)

Sobre las memorias que tiene de su papá, el ex Intrusos (América TV) esbozó: “Yo tengo fotos, de cumpleaños, del casamiento. Pero no me veo parecido a él físicamente, me veo más parecido a mi mamá”. “Lo más raro es que mi papá se separó de mi mamá y de mi abuela, su madre. Abandonó a toda su familia. Mi mamá se hizo cargo de su suegra, ella la acompañó hasta el final de sus días. Era hijo único”, completó.

Hacia lo último, expresó: “Siempre tuve la fantasía de que tenga algún hermano o aparezca alguien, pero nada. Busqué en Facebook, busqué por la policía, busqué por todos lados. Él nunca me buscó y murió en el 2008″.