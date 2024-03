Escuchar

Las ficciones tienen la particularidad de que la gran mayoría de lo que reflejan parece ser real, sin embargo, hay ciertas cosas que quedan entre los actores y muy pocas veces salen a la luz, simplemente porque no solo se necesita el sentido de la vista, sino, a veces, el del olfato. En las últimas horas, Benjamín Rojas fue el encargado de revelar el mal momento que vivió grabando con una actriz.

Benjamín Rojas respondió la pregunta "poco correcta" (Foto: captura TV)

En la tarde de este jueves, el actor visitó Poco Correctos (eltrece) y finalizó su entrevista con la interrogante más característica del ciclo que conducen el Pollo Álvarez y Leando ‘Chino’ Leunis: la pregunta poco correcta, la cual formuló Estefi Berardi.

“Benja, te seguimos hace un montón de años, hiciste un montón de cosas y te vimos chapar fuerte con actrices muy lindas. Perdón Martina (su mujer) si estás viendo, pero me intriga saber. En alguno de sus besos de novela, ¿te has puesto nervioso por alguna actriz? ¿O te daba nervios porque era muy grosa y te sentías por ahí inseguro?”, le preguntó la panelista.

“No, eso no, pero me pasó… Voy a contar una que es graciosa, pero no puedo decir el nombre”, arrancó el actor y se paró del sillón en el que estaba sentado para graficar aquel recuerdo.

“Uno piensa, idealiza los besos y cuando estás laburando es otra cosa. Estábamos esperando entre toma y toma, corren la cámara, estaba ahí, fijamos el texto y empieza (hizo el gesto de fumar). Yo estaba así y dije se prendió un pucho, espero que ahora se clave algo, vamos a esperar. Bueno, vamos, filmamos (y hace el gesto que tira el cigarrillo), pum”, siguió.

“Me comí (hace el gesto del humo durante el beso)... Una cosa es en el boliche a las tres de la mañana y otra 11 y cuarto de un martes. Pero para, fui y le dije a la asistente ‘che, pasale una pastilla porque me está matando’, pero era por el cigarrillo. Así que ojo que los besos en tele se ven muy lindos, pero a cuidar los aromas, una cepilladita de dientes”, completó con humor.

La historia de amor de Benjamín Rojas con Martina Sánchez, la madre de su hija

Pese a que siempre prefirió separar su vida privada de la profesional, el ex Rebelde Way decidió contar detalles de Martina Sánchez Acosta, su pareja desde 2011 y madre de su hija Rita, de cinco años.

Benjamín Rojas instagram @rojas_benja

“Me costó porque ella venía de una relación y no quería saber nada. Fui a la conquista y al principio fue todo de a poquito. Estamos juntos hace 12 años y completamos la familia con la llegada de Rita, nuestra hija”, contó.

Benjamín Rojas instagram @rojas_benja

Además, habló de la pasión de su pareja, que se dedica al rubro de la pastelería y tiene su propio local de cosas dulces en La Plata. “Martina está todo el tiempo pensando en nuevas recetas, innovando. Es torta de especialidad, como si fuese el café, en un local con una energía muy linda. Yo voy a colaborar, me llaman porque se rompió algo, voy con un destornillador, a veces lo rompo más y otras lo arreglo. Soy de mantenimiento. Cuando llego siempre me saco alguna foto con los clientes o me quedo hablando con la gente”, aseguró.

Los seguidores querían saber cómo se conoció con Benjamín Rojas. Foto/Instagram: @teodeliinesias

En 2022, Martina decidió abrir la cajita de preguntas de Instagram y respondió algunas dudas de sus seguidores, entre la que se encontraba cómo se había conocido con el actor. “Nos conocimos grabando Cuando me sonreís. Yo era continuista y él, claramente, actor. Hace once años”, respondió en aquel entonces.