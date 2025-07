Dónde se puede ver Wicked en streaming en Argentina

El mundo mágico de Oz vuelve a estar al alcance de la mano, esta vez desde la comodidad del hogar. La película Wicked, que cautivó audiencias a lo largo de todo el mundo con su despliegue visual y su reinterpretación de un clásico, suma una nueva plataforma a su repertorio de visualización.

Tráiler Oficial de la exitosa película Wicked

¿En qué plataformas de streaming está disponible Wicked?

A partir de este viernes 11 de julio, Wicked se puede ver en HBO Max. Esta incorporación se suma a las opciones ya existentes de alquiler en Flow y Apple TV+. La ventaja de HBO Max es que los suscriptores de la plataforma pueden acceder a la película sin costo adicional, lo que la convierte en una opción atractiva para quienes ya cuentan con una suscripción.

¿De qué trata Wicked?

La película se inspira en la novela Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West de Gregory Maguire, publicada en 1995. La historia ofrece una reinterpretación de El Mago de Oz desde la perspectiva de Elphaba, la bruja malvada del oeste. Lejos de ser una villana unidimensional, Elphaba se presenta como un personaje complejo y con motivaciones profundas.

Tráiler oficial de la película Malvada por siempre

La trama explora la relación entre Elphaba y Glinda, la bruja buena, desde sus días como estudiantes en la universidad de Shiz. A medida que avanzan en sus vidas, experimentan rivalidad, amistad, amor y dolor, mientras toman caminos diferentes. Elphaba, incomprendida por su apariencia e ideas, es etiquetada como “la mala” por la sociedad. Glinda, en cambio, se convierte en un símbolo de perfección pública. La historia desafía las nociones preconcebidas de lo bueno y lo malo, y examina el impacto del poder y los prejuicios en las relaciones interpersonales.

¿Cuál fue el éxito de Wicked en taquilla?

Desde su lanzamiento, la película Wicked cosechó un notable éxito comercial. Recaudó más de 600 millones de dólares a nivel mundial y superó a Mamma Mia!, que ostentaba el récord desde 2008. Este logro subraya el atractivo universal de la historia y la calidad de la producción.

La película Wicked recaudó más de 600 millones de dólares

¿Habrá una secuela de Wicked?

Debido al gran recibimiento de la primera película, se ha programado el estreno de Wicked: para siempre en los cines en noviembre. La secuela se centrará en Elphaba. Ella se esconde en los bosques de Oz y lucha por los derechos de los Animales oprimidos. Su objetivo es revelar la verdad sobre el Mago.

¿Qué pasará con Glinda en la secuela?

En la secuela, Glinda disfruta de la fama y el lujo en Ciudad Esmeralda, pero se siente cada vez más conflictuada entre su rol público y los recuerdos de su amistad con Elphaba. Mientras planea su boda con el Príncipe Fiyero, sus intentos de reconciliar a Elphaba con el Mago fracasan, lo que intensifica el conflicto. Finalmente, ambas deberán reencontrarse para transformar su destino y el de todo Oz.

