Se estrenó la nueva película de Superman: los diez actores que le dieron vida en la pantalla a lo largo de los años

Fue el primero, el que sentó precedente, el que se volvió ese personaje que todo actor anhela interpretar, porque ponerse ese traje azul, rojo y amarillo es sinónimo de inmortalidad, de poder, de grandeza. Superman apareció en las historietas allá por 1938 y este jueves 10 de julio, 87 años después, llegó a los cines una nueva película del superhéroe que introduce a David Corenswet como Clark Kent. Pero, antes de él, hubo varios actores que volaron con la capa tanto en la pantalla grande como en la chica. Si bien no quedaron exentos de críticas y comparaciones, no se puede negar que cumplieron el sueño de muchos artistas y llenaron de alegrías a los fanáticos.

1) Kirk Alyn

Kirk Alyn como Superman en 1948 IMDb

Fue el primer actor en ponerse el traje con la “S” en el pecho. Tenía 37 años cuando protagonizó Superman, de 1948, una miniserie dirigida por Spencer Gordon Bennet y Thomas Carr. Fue la primera vez que el cómic cobraba vida y su éxito hizo que en 1950 se estrenara una segunda parte, El hombre átomo contra Superman (Atom Man vs. Superman). Alyn hizo historia al ser el primero en interpretar el doble rol de Clark Kent y Superman. Murió el 14 de marzo de 1999 a los 88 años.

2) George Reeves

George Reeves como Superman en la película de 1951 Superman y los hombres topo IMDb

Una vez que el superhéroe llegó a la pantalla y los productores advirtieron que era sinónimo de éxito, le dieron rienda suelta a poder explotar su potencial, pero con una cara nueva. En 1951, un George Reeves de 37 años se puso en la piel del hombre de acero en Superman y los hombres topo (Superman and the Mole-Men) de Lee Sholem. Luego, con el estreno de la serie Las aventuras de Superman (Adventures of Superman), que se emitió entre 1952 y 1958, se convirtió en uno de los actores que más años lució la capa roja. Murió el 16 de junio de 1959, a los 45 años, a causa de una herida de bala en la cabeza. En un primer momento, se calificó su muerte como un suicidio, pero a su familia nunca le convenció esta hipótesis.

3) Christopher Reeve

En 1978 Christopher Reeve debutó como Superman IMDb

Probablemente, sea el actor más recordado, pero no solo por su interpretación, sino también por el trágico accidente que protagonizó. En 1978 Christopher Reeve causó sensación al interpretar a Clark Kent en Superman de Richard Donner, donde también actuaron Marlon Brando, Gene Hackman y Margot Kidder. Su trabajo fue tan aclamado que participó de las siguientes tres partes, estrenadas en 1980, 1983 y 1987.

Superman (1978)

Era uno de los actores más aclamados de su generación hasta que un trágico accidente lo cambió todo. El 27 de mayo de 1995 intentó saltar un obstáculo durante una clase de quitación, pero se cayó del caballo y se golpeó la cabeza contra el suelo. Se fracturó dos vértebras cervicales y se lesionó la médula ósea. Perdió toda la movilidad del cuerpo y se vio obligado a pasar el resto de sus días en una silla de ruedas con respiración asistida. Se sometió a varias operaciones, pero solo recuperó la movilidad de los dedos de la mano izquierda. Murió el 10 de octubre de 2004 a los 52 años tras sufrir un paro cardíaco. En 2024, dos décadas después de su fallecimiento, se estrenó el documental Super/Man: La historia de Christopher Reeve (Super/Man: The Christopher Reeve Story) en el cual se retrató su vida, su carrera, y su doloroso final.

4) Gerard Christopher

Gerard Christopher como Superman en la serie Superboy IMDb

Si bien gran parte de la historia de Superman transcurrió en los cines, también tuvo mucho tiempo en la pantalla chica. Entre 1988 y 1992 Gerard Christopher protagonizó la serie Superboy, la cual mostró a un Hombre de acero durante su adolescencia. Lo consideraron para volver a asumir el papel en la serie Lois y Clark: Las nuevas aventuras de Superman (Lois & Clark: The New Adventures of Superman), pero se inclinaron por alguien con menos experiencia en el mundo de los superhéroes. Actualmente, tiene 66 años y se mantiene alejado de los proyectos audiovisuales.

5) Dean Cain

Dean Cain en Lois y Clark: Las nuevas aventuras de Superman IMDb

El papel que le negaron a Christopher se lo dieron a Dean Cain, quien para 1993, año en el que se estrenó Lois y Clark: Las nuevas aventuras de Superman, tenía solo algunos proyectos en su currículum. Hasta 1997 compartió el protagonismo con la actriz Teri Hatcher, quien interpretó a su interés amoroso. Se mantuvo activo en los medios y este 2025, a los 59 años, estrenó su último proyecto, Little Angels, una película que lo tiene como guionista, director y protagonista.

6) Tom Welling

Entre 2001 y 2011 Tom Welling interpretó a Clark Kent en la serie Smallville IMDb

De los Clark Kent más contemporáneos se encuentra el que interpretó Tom Welling en la serie Smallville, que se emitió entre 2001 y 2011. Las diez temporadas y sus 217 episodios, que lo convirtieron en el actor que más tiempo se puso en la piel del personaje, está disponible para ver en la Argentina a través de HBO Max. Tras finalizar el proyecto, el actor de 48 años retornó a la pantalla chica con Lucifer y Professionals.

7) Brandon Routh

Brandon Routh en Superman regresa de 2006 IMDb

Después de narrar las aventuras del hombre de acero en la pantalla chica, en 2006 le dieron una nueva oportunidad al cine y eligieron un título acorde: Superman regresa (Superman Returns). ¿El director? Bryan Singer (X-Men). ¿Su protagonista? Brandon Routh, que con 27 años daba sus primeros pasos en la industria. Le tocó compartir la pantalla con Kevin Spacey, Kate Bosworth, James Marsden y Frank Langella. Esta producción marcó una nueva era para las películas del superhéroe. Está disponible en HBO Max.

8) Henry Cavill

Henry Cavill como Superman IMDb

Indiscutidamente la estrella de la última década. En 2013, Henry Cavill se puso el traje de héroe en El hombre de acero (Man of Steel) de Zack Snyder (300) y conquistó a Hollywood. Repitió el personaje en Batman v Superman: el origen de la justicia (Batman v Superman: Dawn of Justice) de 2016; Liga de la justicia (Justice League) de 2017 y La Liga de la Justicia de Zack Snyder (Zack Snyder’s Justice League) de 2021. Todas sus películas están disponibles en HBO Max.

9) Tyler Hoechlin

Tyler Hoechlin en Superman y Lois IMDb

Warner y DC aprovecharon el envión y en 2021 presentaron una nueva serie del superhéroe vestido de rojo, azul y amarillo. Superman y Lois (Superman and Lois) tuvo como protagonista al actor Tyler Hoechlin -quien previamente debutó como Superman en la serie Supergirl- y a la actriz Bitsie Tulloch. La producción tuvo un total de 53 episodios distribuidos en cuatro temporadas que se pueden ver en HBO Max.

10) David Corenswet

David Corenswet es el nuevo Superman IMDb

El nuevo héroe de DC tiene 32 años y se llama David Corenswet, conocido por la película Tornados (Twisters) y las series The Politician y La ciudad es nuestra (We Own This City). Este jueves 10 de julio llegó a los cines Superman de James Gunn, director de Guardianes de las Galaxias (Guardians of the Galaxy), uno de los proyectos más exitosos de Marvel.

Su lanzamiento género una gran expectativa, puesto que además de modernizar la historia, también presentó un interesante elenco encabezado por Corenswet y completado por Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced y Sara Sampaio.

Superman (2025)

La crítica la respaldó: debutó con un 83 por ciento de aprobación de Rotten Tomatoes y 96% de la audiencia, y, según LA NACION, que la calificó como “buena”, “el nuevo Superman libra la batalla más grande de su existencia”. La película está disponible en salas de cine; dura 129 minutos y es apta para mayores de 13 años.